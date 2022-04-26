Украина потеряет 20% урожая из-за войны – мировые цены на зерно вырастут

Вторжение страны-террориста в Украину значительно подорвало сельскохозяйственное производство. Урожай зерновых в нашем государстве в 2022 году, вероятно, будет примерно на 20% меньшим, чем в 2021-м. Посевные площади сократятся из-за нападения РФ.

Украина – четвертый по величине производитель и экспортер сельскохозяйственной продукции в мире. Сокращение поставок зерна из нашей страны создаст инфляционное давление, а мировые цены на зерно вырастут. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter 26 апреля.

В свою очередь высокие цены на зерно могут иметь серьезные последствия для мировых продовольственных рынков и угрожать глобальной продовольственной безопасности. Особенно это касается наименее экономически развитых стран.

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При этом в нашей стране, невзирая на войну, дефицита продукции не будет. Как сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, имеющихся запасов базовых продуктов Украине хватит на несколько лет. К примеру, подсолнечного масла – на 10 лет.

Поэтому проблем с продовольствием в стране не будет. Он заверил, что Украина, среди прочего, обеспечена:

зерновыми (в т.ч., кормами для животных);

мясомолочной продукцией.

Министр подчеркнул: зерна в Украине есть больше, чем нужно. Поэтому страна даже сможет часть его продать. "Для внутреннего потребления необходимо около 5−7 млн тонн зерна. По результатам сезона часть этого объема будет избыточной, и уйдет на экспорт", – отметил он.

Как писал ранее OBOZREVATEL, волна высоких цен на продукты может продлится в период следующих 3-5 лет, даже если война в Украине закончится очень быстро, заявил Сольский. Это будет обусловлено желанием многих государств накапливать резервы.