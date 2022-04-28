На Запорожье идут бои по всей линии столкновения – ОВА

По всей линии столкновения в Запорожье продолжаются ожесточенные бои за контроль над регионом. Вражеские войска продолжают попытки продвинуться восточнее Гуляйполя и завладеть Большой Новоселкой, но вынуждены отступать с существенными потерями.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации. Бойцы полка "Азов" взяли в плен несколько человек, мобилизованных "военным руководством" квазиреспублик Л/ДНР.

"Тем временем в Васильевке, расположенной в 60 км от областного центра, сохраняется проблема постоянного давления оккупантов РФ на представителей местных властей с принуждением сложить полномочия путем написания заявлений "по собственному желанию", – указано в сообщении.

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Сами жители временно оккупированной Васильевки в течение дня, 27 апреля, ​​сообщали об артиллерийских обстрелах. Звуки доносились от железнодорожного вокзала и одного из жилых кварталов города.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, житель осажденного Мариуполя прошел более 200 км пешком, чтобы спастись от оккупантов в Запорожье. С собой мужчина взял только собаку по кличке Жужа и ручную тележку с нехитрой поклажей.