В России прямо заявили, что их цель – уничтожение украинцев, и признались, что хотят сделать со страной

Немыслимая в современном мире резня в Буче, устроенная русскими фашистами, похоже, была не проявлением звериной натуры отдельно взятых оккупантов, а прямым указанием российской пропагандистской машины, поставившей себе за цель уничтожить украинскую нацию как таковую. Так называемая денацификация Украины, согласно мечтам России, должна продолжаться как минимум поколение.

Такие выводы можно сделать из статьи кремлевских пропагандистов из издания "РИА Новости" под заголовком "Что Россия должна сделать с Украиной". В статье открыто говориться об истреблении большинства украинцев и установлении тотальной цензуры и диктатуры для "освобожденных".

Осторожно, приведенные далее тезисы российской пропаганды могут вызывать приступы непреодолимого гнева

С первых же строк текста даже россиянам, с их засорившимися от пропаганды мозгами, должно стать понятно – ни о какой "специальной военной операции" речь не идет. План РФ – уничтожить каждого украинца, поскольку "нацистская, бандеровская Украина … которая стала инструментом Запада по уничтожению России нам не нужна".

Видео дня

В России считают, что украинский народ в своем большинстве был "втянут нацистским режимом в свою политику", а потому правило "народ хороший – власть плохая" уже не работает и "наказать" нужно всех.

Авторы наконец-то смогли сформулировать, что же за "денацификацию" они задумали и ничем иным, кроме геноцида это не назовешь.

"Денацификация – это комплекс мероприятий по отношению к нацифицированной массе населения, которая технически не может быть подвергнута прямому наказанию в качестве военных преступников", – спокойно размышляют пропагандисты.

И если раньше президент страны-агрессора Владимир Путин, еще не осознавая в какой ад отправил свою армию, призывал Вооруженные силы Украины брать власть в свои руки и договариваться с Россией, то сейчас в РФ уже не видят "существенных различий между ВСУ и так называемыми нацбатами" и "денацифицировать" хотят всех и сразу.

Украинский народ, как оказывается, превратился в "пасивных нацистов", а для таких русские фашисты тоже придумали наказание.

"Справедливое наказание этой части населения возможно только как несение неизбежных тягот справедливой войны", – говорится в статье.

Дальнейшая же "денацификация" украинцев, которых авторы статьи уже называют "массой", "состоит в перевоспитании, которое достигается идеологическими репрессиями (подавлением) нацистских установок и жесткой цензурой: не только в политической сфере, но обязательно также в сфере культуры и образования".

Также в России вновь заявили, что после "денацификации" Украина "не может быть суверенна". Еще один интересный пассаж, говорит о том, что "идеология денацификатора не может оспариваться виновной стороной, подвергаемой денацификации". То есть, в России видимо уже воспринимают себя где-то на уровне непогрешимого Бога и предлагают украинцам просто смириться с истреблением.

А вот еще один намек на геноцид. В России хотят затянуть войну на десятки лет. Просто вчитайтесь.

"Сроки денацификации никак не могут быть менее одного поколения, которое должно родиться, вырасти и достигнуть зрелости в условиях денацификации", – спокойно пишут пропагандисты Кремля.

В России также определились и с истоками "нацизма" в Украине. Оказывается, "нацификация" началась "как минимум с 1989 года, когда украинский национализм получил легальные и легитимные формы политического самовыражения и возглавил движение за "независимость".

Стремление Украины стать членом ЕС авторы статьи также считают нацизмом.

"Денацификация не может быть проведена компромиссно, на основе формулы типа "НАТО – нет, ЕС – да", – говориться в тексте статьи.

Да и само название Украина русским фашистам тоже стало поперек горла и "не может быть сохранено в качестве титула никакого полностью денацифицированного государственного образования".

На территории Украины Кремль хочет создать "народные республики", которые будут "искуплять вину перед Россией за отношение к ней как к врагу".

Украинский нейтралитет Россию также не интересует, поскольку "денацификация неизбежно будет являться и деукраинизацией". Украинизацию же, как пишут пропагандисты, запустили еще во времена советской власти, "искусственно раздувая этнический компонент самоидентификации населения территорий исторических Малороссии и Новороссии". Здесь к тексту, вероятно, приложился знаменитый историк В.В. Путин с его "Ленин создал Украину".

При этом Россия внезапно признает, что Грузия и страны Прибалтики возможны "в качестве национального государства" а вот Украина – нет.

"Украинизм – искусственная антирусская конструкция, не имеющая собственного цивилизационного содержания, подчиненный элемент чужой и чуждой цивилизации", – пишут пропагандисты, предупреждая, что "дебандеризации" будет недостаточно для "денацификации", поскольку нужна и "неизбежная деевропеизация".

"Бандеровская верхушка должна быть ликвидирована, ее перевоспитание невозможно", – прямо признаются русские фашисты.

Не забыли пропагандисты и о "победе над Киевом". Странно, что статья вышла уже после того, как ВСУ выбили последних засидевшихся оккупантов из Киевской области, а в Москве объявили главной целью "освобождение Донбасса".

Далее пропагандисты вновь начинают терять связь с реальностью, заявляя, что для полной "денацификации" они ожидают поддержки от украинского народа, который "оправится от шока военных действий и убедится в "долгосрочных намерениях России – в том, что "их не бросят". И это после того, как бить оккупанта пошли даже те украинцы, которых Москва считала заочно своими.

Особую роль в Кремле видят для запада Украины, который называют "католической провинцией в составе пяти областей". Именно здесь "сохранится враждебная России, но принудительно нейтральная и демилитаризованная Украина … Туда уедут ненавистники России".

Но и "католической провинции" Москва не даст покоя, готовая при первой же возможности немедленно продолжить "военную операция". Однако и это не конец. Там будет создана "территория потенциальной интеграции в русскую цивилизацию, антифашистскую по своей внутренней природе".

В целом же пропагандисты РФ открыто говорят, что готовят для Украины настоящий геноцид, в планах которого ликвидация все вооруженных формирований, создание органов народного самоуправления и милиции, тотальное внедрение российской пропаганды, уничтожение учебных материалов (это украинская разведка уже фиксирует в захваченных оккупантами городах, – ред.) и запрет образовательных программ всех уровней и прочий бред, включая "создание постоянно действующих органов денацификации на период 25 лет".

При этом в Москве уверены, что денацификация – "сугубо русское дело", в которое никто не будет вмешиваться.

Что интересно, россиянам, молча наблюдающим за безумием своей власти, тоже приготовили сюрприз, ведь для "денацификации" Украины, "России самой придется окончательно расстаться с проевропейскими и прозападными иллюзиями".

"Дальше Россия пойдет своим путем, не волнуясь о судьбе Запада, опираясь на другую часть своего наследия – лидерство в глобальном процессе деколонизации", – убеждены пропагандисты.

Напомним, 26 февраля на сайте "РИА Новости" также вышел занимательный пропагандистский текст без автора. Там говорилось о том, что Россия уже победила Украину, а Запад просто должен с этим смириться. Вероятнее всего, текст был написан и запланирован для публикации еще до начала военного вторжения РФ в Украину, а редакция забыла его удалить. Спустя какое-то время текст все же удалили с сайта пропагандистов, но его версия осталась в кэше поисковой системы Google.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала военного вторжения РФ в Украину, оккупанты потеряли убитыми уже более 18 300 солдат. Помимо этого, ликвидированы также почти 6 тысяч военных из ЧВК.

Нам нужна ваша поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!