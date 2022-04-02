Суммарные потери личного состава ВС РФ и российских ЧВК в Украине составляют почти 23 тыс. человек, – Аваков

Общие потери России в живой силе на 38 день войны против Украины могут составлять почти 23 тыс. человек. В это количество входят входят военнослужащие ВС РФ, а также наемники из частных военных компаний.

Такими данными в субботу, 2 апреля, поделился бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Telegram-канале. Он ссылается на выдержку из еженедельной российской внутренней сводки.

Как написал Аваков, безвозвратные российские военно-оперативные потери личного состава:

ВС РФ – 17 549 человек .

ЧВК – 5 366 человек.

Таким образом, суммарные потери противника – это 22 915 оккупантов.

Экс-глава МВД отметил, что официальные данные Генерального штаба ВСУ ниже, потому что он считает количество ликвидированных врагов гораздо осторожнее.

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"Видимо, ВСУ придерживаются принципа – считать осторожно, а бить – точно!" – написал Аваков.

Напомним, за время полномасштабного вторжения потери российских оккупантов составили около 17,8 тыс. человек, заявлял Генштаб ВС Украины. Более детально об этом – читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что в дальнейшем Россия может изменить тактику войны в Украине. Не исключено, что она сосредоточится на попытках удержать и расширить оккупацию южных и восточных регионов страны.

"Афганизации" и длительного, изматывающего для РФ конфликта не будет", – озвучил вариант развития событий Подоляк.

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