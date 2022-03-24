Оккупанты устроили 'охоту' на учебники по истории и украинскую литературу: книги уничтожают – разведка

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Российские агрессоры начали изымать и уничтожать украинскую литературу в библиотеках временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Черниговской и Сумской областей. Уничтожению подлежат книги, содержание которых противоречит официальной пропаганде Кремля.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Там отмечают, что агрессоры начали выполнять "идеологические функции".

"Началось изъятие украинской исторической и художественной литературы, которая не совпадает с постулатами кремлевской пропаганды. Для этого привлечены российские подразделения "военной полиции". В настоящее время, кроме репрессивных, они выполняют так называемые "идеологические функции", – говорится в заявлении.

Видео дня

Не нравятся оккупантам книги по истории украинских Майданов, АТО/ООС, а также исторические книги об украинском освободительном движении.

"К "экстремистской" литературе относят школьные учебники по истории Украины, научную и популярную историческую литературу", – сообщили в разведке.

Также у оккупантов есть перечень запрещенных к упоминанию имен:

Иван Мазепа;

Симон Петлюра;

Степан Бандера;

Роман Шухевич;

Вячеслав Чорновил.

На Луганщине в городах Кременная, Рубежное и на Черниговщине городе Городня оккупанты также начали изымать книгу "Дело Василия Стуса", написанную Вахтангом Кипиани. В ней говорится о том, как советская система уничтожила украинского поэта. Там также говорится о причастности к этому кума президента страны-агрессора Владимира Путина Виктора Медведчука, который был адвокатом Стуса, но де-факто способствовал вынесению строжайшего наказания для украинца.

"Найденные книги изымаются, уничтожаются на месте или вывозятся в неизвестном направлении", – сообщили в разведке.

Как писал OBOZREVATEL, ранее разведка узнала о планах российского правительства устроить массовую вырубку лесов на временно оккупированных территориях Украины.

Древесину впоследствии хотят продать, а вырученные средства направить на обеспечение армии РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!