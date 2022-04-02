Вся Киевская область освобождена от противника, – Маляр

По состоянию на 2 апреля вся территория Киевской области освобождена от российских оккупантов. В частности, Вооруженные Силы Украины выбили захватчиков из Ирпеня, Бучи, Гостомеля.

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Он отмечал, что в настоящее время город находится под полным контролем Вооруженных Сил. Военные провели зачистку города от вражеских солдат и диверсионно-разведывательных групп.

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"Хочу обратиться к жителям – в Ирпень пока возвращаться нельзя, это опасно. Мы закрепляемся на рубежах и будем дальше увольнять Бучу, Гостомель, Ворзель", – добавил тогда чиновник.

Также 31 марта украинские воины освободили от российских захватчиков город Буча Киевской области. 1 апреля эту информацию подтвердил мэр Бучанского территориального общества Анатолий Федорук, назвав день освобождения огромным праздником.

При уходе из Бучи российские оккупационные войска провели минирование гражданских сооружений, объектов инфраструктуры и участков местности в пределах населенного пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

украинские войска освободили от российских оккупантов город Буча Киевской области. Во время проверки территории города, во дворе одного из построек были обнаружены тела расстрелянных местных жителей. У некоторых завязаны руки;

в Бородянке Киевской области большинство зданий было разрушено или повреждено в результате обстрелов со стороны российских оккупантов. Усилиями украинских военных город был освобожден от врага.

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