Вся Киевская область освобождена от противника, – Маляр

Марина Погорилко
Война в Украине 2022
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Ирпень освободили

По состоянию на 2 апреля вся территория Киевской области освобождена от российских оккупантов. В частности, Вооруженные Силы Украины выбили захватчиков из Ирпеня, Бучи, Гостомеля.

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Киевщину освободили от оккупантов

Он отмечал, что в настоящее время город находится под полным контролем Вооруженных Сил. Военные провели зачистку города от вражеских солдат и диверсионно-разведывательных групп.

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"Хочу обратиться к жителям – в Ирпень пока возвращаться нельзя, это опасно. Мы закрепляемся на рубежах и будем дальше увольнять Бучу, Гостомель, Ворзель", – добавил тогда чиновник.

Также 31 марта украинские воины освободили от российских захватчиков город Буча Киевской области. 1 апреля эту информацию подтвердил мэр Бучанского территориального общества Анатолий Федорук, назвав день освобождения огромным праздником.

При уходе из Бучи российские оккупационные войска провели минирование гражданских сооружений, объектов инфраструктуры и участков местности в пределах населенного пункта.

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