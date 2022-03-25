В России открыто заговорили о штурме украинских городов и назвали главную "цель"

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Генштаб Вооруженных сил страны-агрессора России впервые открыто высказался о возможности штурма украинских городов. Главной же целью оккупанты теперь называют "освобождение" Донбасса.

Об этом заявил начальник главного оперативного управления ГШ РФ Сергей Рудской. Его слова приводят российские пропагандистские ресурсы.

"Изначально мы и не планировали их штурм, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения", – сказал Рудской.

При этом он заявил, что сейчас такая "возможность не исключается". Впрочем, вероятность штурма украинских городов, якобы будет зависеть от "выполнения отдельными группировками поставленных задач".

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В последствие, как заявил Рудской, силы агрессора "будут концентрироваться на главном – полном освобождении Донбасса".

Отметим, что ранее целью войны в Украине Кремль называл "денацификацию и демилитаризацию". Также одной из объявленных целей был захват Киева и свержение власти. Однако успешная оборона украинских защитников видимо вынудила Москву искать другие цели для симуляции победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала военного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, оккупанты повредили, разрушили или захватили по меньшей мере 4431 жилой дом, 378 образовательных учреждений, 138 учреждений здравоохранения, 8 гражданских аэропортов.

Общий ущерб инфраструктуре Украине, по данным на на 25 марта, составил $63 млрд (1,8 трлн грн).

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