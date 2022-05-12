СБУ предотвратила теракт в Запорожье: исполнитель замаскировал взрывчатку под костыли

Правоохранители предотвратили теракт в Запорожье. Преступник планировал взорвать объект массового скопления людей в центре города – таким образом он хотел посеять панику в обществе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в своем Telegram-канале. Там отметили, что житель Днепра 1966 года рождения самостоятельно изготовил взрывное устройство и замаскировал его под костыль.

"Он вмонтировал в полость пиропатрон, взрывчатое вещество, а для усиления эффекта поражения – начинил взрывчатку элементами поражающего действия: гвоздями и болтами", – сказано в сообщении.

В спецслужбе также рассказали, что мужчина пытался "запутать следы", поэтому за два дня до запланированного теракта прибыл в Запорожье из западного региона.

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СБУ задержала злоумышленника в "подпольном" доме. Теперь правоохранители проводят следственно-оперативные действия и отрабатывают версию причастности российских спецслужб к подготовке преступления.

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