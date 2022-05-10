СБУ объявила подозрение бывшему сотруднику 'Азовстали', сдавшему тоннели оккупантам

В Донецкой области объявлено подозрение сотруднику "Азовстали", который "сдал" оккупантам схему подземных тоннелей металлургического комбината. Там продолжают держать оборону защитники Мариуполя.

Об этом 10 мая сообщили в Службе безопасности Украины. Ранее советник главы МВД Антон Геращенко рассказал, что схемы тоннелей на "Азовстали" врагу сдал электрик.

Так, 3 мая оккупанты, получив информацию от предателя, начали штурм этих тоннелей. Именно поэтому тогда же в Мариуполе появился кремлевский пропагандист Владимир Соловьев: он должен был снять "нужные" кадры.

При этом еще в конце апреля росСМИ распространили видео, где бывший начальник смены "Азовстали" Александр Чуприн на карте показывает российским оккупантам, где могут находиться защитники Украины.

Видео дня

По словам Чуприна, они могут быть в месте, где "можно переждать довольно мощные удары", поскольку цельнолитые железобетонные конструкции я "Азовстали" сделаны "по-советски", "очень капитально".

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 мая оккупанты продолжили обстреливать Мариуполь и бомбить "Азовсталь". В подземельях комбината еще остаются мирные жители и воины Украины. Советник мэра города Петр Андрющенко показал видео из цитадели сопротивления "Азовстали".