Россия запустила по Украине уже 2100 ракет, – Кислица

Со дня полномасштабного вторжения Россия запустила по Украине 2100 ракет. Оккупационные войска уничтожали ими жилые дома, школы, больницы, предприятия в разных уголках нашей страны.

Такую цифру озвучил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица. Он выступил 12 мая на заседании Совета безопасности ООН по гуманитарной ситуации в украинском государстве.

В первую очередь дипломат подчеркнул, что представители РФ на Совбезе точно будут подсудимы в будущем. По его словам, они будут участвовать в суде относительно военных преступлений, которые оккупанты совершили против украинцев.

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Кислица вспомнил недавний авиаудар, который российские войска нанесли по школе в Белогоровке на Луганщине. Тогда погибли 60 мирных жителей – они просто прятались в подвалах от вражеских бомбардировок.

Похожая ситуация произошла ночью 12 мая в Новгород-Северском Черниговской области. Там авиаудары захватчиков разрушили несколько зданий, в том числе школу. Во время этой атаки три человека погибли и 19 получили ранения.

"Одна из российских ракет уничтожила музей украинского философа Григория Сковороды. В своей доктрине он пропагандировал гуманистические идеи. Нынешняя Россия слишком далека от гуманизма", – подчеркнул дипломат.

Он отметил, что российские войска уже разрушили в Украине 126 учебных заведений и 1509 повредили, разбомбили 400 медучреждений. Ужасно обращаются оккупанты и с обычными украинцами, цинично депортируя их на территорию РФ.

По состоянию на 7 мая, по официальным данным, они принудительно вывезли в Россию 1 миллион граждан Украины, среди них – 200 тысяч детей, в том числе 2 тысячи сирот. Кислица требует, чтобы страна-агрессор срочно предоставила доступ к этим людям. А Совбез ООН он призвал задействовать все механизмы для мониторинга этой ситуации.

"Мы призываем ЮНИСЕФ, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международный комитет Красного Креста требовать от России немедленного и беспрепятственного доступа к этим детям, а также ко всем лицам, вывезенным из пострадавших районов Украины в РФ или временно оккупированные территории", – заявил постпред.

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