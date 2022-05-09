Оккупанты устроили новую ракетную атаку Одессы

В понедельник вечером, 9 мая, российские оккупанты снова ударили ракетами по Одессе. В городе прогремели взрывы, в соцсетях местные жители писали, что их было не меньше пяти.

Информацию о ракетной атаке Одессы подтвердили в Оперативном командовании "Юг", передает "Суспільне Одеса". Сообщается, что в результате обстрела пострадали 6 или 7 человек.

В тот момент, когда враг ударил по городу, в Одесской области, как и в ряде других регионов страны, была объявлена воздушная тревога.

Над Одессой поднялся густой дым, местные жители опубликовали в сети ряд фото. Появилась информация о том, что в город попали две ракеты, сколько еще вражеских снарядов сбили, пока неизвестно.

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Впоследствии стало известно, что в городе горит один из торговых центров.

Напомним, что вечером 9 мая российские оккупанты снова ударили по Одесской области. По региону выпустили ракеты "Кинжал", они попали в объекты туристической инфраструктуры.

В результате обстрела разрушены пять зданий, начался пожар, который уже ликвидировали спасатели. Два человека пострадали из-за действий войск РФ, их с травмами доставили в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее войска РФ ударили ракетами по Одессе. В это время в городе проходила встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и главы Европейского совета Шарля Мишеля.