Оккупанты уничтожили Национальный музей им. Г. Сковороды: после ракетного удара там начался пожар. Видео

В ночь на субботу, 7 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Национальному музею им. Григория Сковороды в Харьковской области. После прямого попадания снаряда начался масштабный пожар, охвативший все помещения. Здание было уничтожено.

Об этом сообщает "Суспільне Харків" со ссылкой на Виктора Коваленко, главу Золочевской общины, на территории которой расположен музей. Он рассказал, что спасатели продолжают тушить огонь (чтобы посмотреть видео, докройте страницу до конца).

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Из-за вражеского обстрела был ранен 35-летний сын директора музея. Этой ночью мужчина остался охранять помещение. Пострадавшего вытащили из-под завалов, с травмой ноги его госпитализировали в больницу.

Уничтоженный русскими музей, посвященный жизни и творчеству поэта Григория Сковороды, расположен в селе Сковородиновка. Это было имение 18 века, в котором последние годы своей жизни работал и возле которого был похоронен Сковорода.

Этой зимой в Украине на государственном уровне будут отмечать 300-летие со дня рождения украинского философа.

Напомним: ранее в поселке Иванков на севере Киевской области в результате обстрелов российскими оккупантами сгорел историко-краеведческий музей. Там хранились работы известной украинской народной художницы Марии Примаченко. Ее работы спасли местные жители.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты разграбили музей-усадьбу Попова в Запорожской области. Захватчики разгромили все, что попадалось им на пути.