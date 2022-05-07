На Луганщине оккупанты сбросили авиабомбу на школу, где прятались почти 100 человек. Фото

В селе Белогоровка Луганской области российские оккупанты до основания разрушили местную школу. В результате циничной атаки два человека погибли.

В здании прятались 90 человек мирного населения, которые нашли здесь последнее укрытие после массовых разрушений сельской инфраструктуры. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на своем Telegram-канале.

Рашисты просто скинули бомбу с воздуха, лишив жителей села последнего прибежища. Территорию в 300 м.кв. охватил мощный пожар, который удалось потушить лишь спустя несколько часов.

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Спасателям удалось спасти из завалов школы три десятка человек с травмами разной степени тяжести. Поиски людей в разрушенном здании продолжатся 8 мая.

Гайдай добавил, что Белогоровка состоит в географическом соседстве с Лисичанском, где продолжается горячая фаза боевых действий. Те местные жители, которые не успели эвакуироваться, оказались заложниками регулярных атак захватчиков с воздуха и земли.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– рашисты обстреляли эвакуационный автобус, который вывозил мирных людей из Попасной;

– Сергей Гайдай предупредил о вероломных планах врага увеличить интенсивность атак на Луганщине накануне 9 мая.