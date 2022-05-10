Есть погибший и много раненых: спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по ТЦ в Одессе. Фото

В Одессе, которую оккупанты вечером 9 мая обстреляли 7 ракетами, продолжается ликвидация пожара. Вражеские снаряды попали в торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления.

Об этом сообщили на странице Оперативное командование "Юг" в Facebook. Фото гашения масштабного воспламенения также опубликовали в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

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Из-за действий войск страны-агрессора один человек погиб. Еще пять граждан пострадали. Их с травмами госпитализировали в больницу, где потерпевшим уже оказали необходимую помощь.

"Враг продолжает психологическое давление и вот такие истерические атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру", – отметили в ОК "Юг".

Напомним, что вечером 9 мая российские оккупанты снова ударили по Одесской области. По региону выпустили ракеты "Кинжал", они попали в объекты туристической инфраструктуры.

В результате обстрела разрушены пять зданий, начался пожар, который уже ликвидировали спасатели. Два человека пострадали из-за действий войск РФ, их с травмами доставили в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее войска РФ ударили ракетами по Одессе. В это время в городе проходила встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и главы Европейского совета Шарля Мишеля.