Оккупанты нанесли авиаудары по Новгород-Северскому: есть погибшие и раненые. Фото

Российские захватчики ночью 12 мая совершили массированные авиаудары по городу Новгород-Северский на Черниговщине. Под прицел попали объекты инфраструктуры, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. В Telegram-канале он опубликовал фото последствий действий противника (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам чиновника, ракеты и бомбы российские самолеты сбрасывали по объектам критической инфраструктуры.

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В частности, разрушения получили школы, административные здания. Также в результате авиаударов повреждены частные дома.

Количество жертв Чаус не уточнил. Но добавил, что на месте утром продолжали работать спасатели и медики.

Напомним, что 9 мая войска РФ неуправляемыми ракетами обстреляли приграничные территории Украины в Черниговской области. В частности, российские самолеты совершили несколько пусков ракет на глубину в полкилометра от линии государственной границы.

Вражеские воздушные цели попали по территории Новгород-Северского и Корюковского районов и разорвались в лесистой местности, а также в поле. Из-за этого возник ряд возгораний сухостоя. Жертв и разрушений не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам мэра Чернигова Владислава Атрошенко, городу понадобится 33 года на восстановление, если рассчитывать только на бюджет развития. Из-за действий российских оккупантов там 37 тысяч квартир нуждаются в ремонте, а 10 тысяч – разрушены полностью, пострадал и частный сектор с жилыми домами.