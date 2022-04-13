Подоляк о словах Байдена о геноциде украинцев Россией: это шаг к тому, чтобы заставить РФ сесть на скамью подсудимых

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова американского лиедра Джо Байдена, который назвал войну в Украине геноцидом украинского народа, за которым стоит российский диктатор Владимир Путин. По его словам, это шаг к тому, чтобы заставить Российскую Федерацию сесть на скамью подсудимых.

Об этом Подоляк написал в своем Twitter-аккаунте. Он призвал и других партнеров нашей страны называть происходящее точными юридическими определениями.

"Байден показал готовность называть российские военные преступления геноцидом. Это шаг к тому, чтобы заставить РФ сесть на скамью подсудимых. Нашим партнерам крайне важно давать точные юридические определения происходящему. Называть геноцид геноцидом – приближать конец массовым убийствам в Украине", - говорится в сообщении.

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Напомним, Байден во вторник, 12 апреля, сказал, что семейный бюджет американцев "не должен зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид через полмира".

Журналисты американского телеканала CNN отметили, что до этого момента американский президент не называл геноцидом войну РФ против Украины. Его помощники еще в начале апреля "не видели, чтобы уровень систематического лишения жизни украинского народа поднялся до уровня геноцида".

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова Байдена: "Настоящие слова настоящего лидера. Называть вещи своими именами важно, чтобы противостоять злу".

Он также выразил благодарность США за уже оказанную помощь и отметил, что наша страна нуждается в более тяжелом вооружении, чтобы предотвратить дальнейшие зверства российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Пентагона рассказал, что массивный поток оборонной, медицинской и гуманитарной помощи для Украины обеспечивают более 30 стран мира, в том числе США. Ежесуточно на логистические пункты в Европе прибывает до 10 самолетов.

Ранее Зеленский обратился к миру и народу страны-агрессора России с призывом остановить войну в Украине. Он подчеркнул: у нацизма, у массовых убийств, у россиян, которые не будут требовать вывода войск РФ из Украины, нет будущего.