Зеленский прокомментировал заявление Байдена о геноциде украинцев: слова настоящего лидера

Президент США Джо Байден назвал войну в Украине геноцидом украинского народа, за которым стоит российский диктатор Владимир Путин. Глава нашего государства высоко оценил его заявление, отметив, что только настоящие лидеры называют вещи своими именами.

Соответствующее заявление Байден сделал во вторник, 12 апреля. Как передает CNN, президент сказал, что семейный бюджет американцев "не должен зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид через полмира".

Журналисты отметили, что до этого момента Байден не называл геноцидом войну РФ против Украины. Его помощники еще в начале апреля "не видели, чтобы уровень систематического лишения жизни украинского народа поднялся до уровня геноцида".

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Вскоре Зеленский отреагировал на слова Байдена в своем Twitter-аккаунте: "Настоящие слова настоящего лидера. Называть вещи своими именами важно, чтобы противостоять злу".

Президент Украины также выразил благодарность США за уже оказанную помощь и отметил, что наша страна нуждается в более тяжелом вооружении, чтобы предотвратить дальнейшие зверства российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Пентагона рассказал, что массивный поток оборонной, медицинской и гуманитарной помощи для Украины обеспечивают более 30 стран мира, в том числе США. Ежесуточно на логистические пункты в Европе прибывает до 10 самолетов.