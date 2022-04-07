Либо ты поддерживаешь мир, либо ты на стороне оккупанта: Зеленский призвал мир остановить геноцид украинцев Россией

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к миру и народу страны-агрессора России с призывом остановить войну в Украине. Он подчеркнул: у нацизма, у массовых убийств, у россиян, которые не будут требовать вывода войск РФ из Украины, нет будущего.

Об этом глава государства сказал в новом видеообращении по итогам 42-го дня войны. Его опубликовала пресс-служба Офиса президента в ночь на 7 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Похоже, в мире всерьез меняется отношение к современному российскому государству. После того, что мир увидел в Буче, когда российские войска оттуда вышли. Теперь отношение ко всем в России будет простым – или поддерживаешь поиск мира, или поддерживаешь ничем не оправданные массовые убийства. Убитые украинцы и украинки в Буче, Ирпене и других городах, куда заходили российские войска – это последний аргумент для каждого гражданина России, чтобы определиться – вы за войну или за мир. Если за войну, то вы до конца ребенка будете изгоями и потеряете все. А если у вас есть хоть немного стыда за то, что делают ваши войска в Украине – время требовать прекращения войны", – подчеркнул Зеленский.

Видео дня

По имеющейся информации, российские военные сменили тактику и пытаются убирать с улиц и подвалов на захваченной территории убитых людей, чтобы скрыть доказательства преступлений. Впрочем, как подчеркнул президент, у них ничего не получится – власти Украины знают о тысячах пропавших без вести.

"Если мир начал дискуссию о том, допустимо ли называть геноцидом то, что сделали российские военные на территории Украины, то поиск правды уже невозможно остановить. Это уже не откатишь назад никак. Можно только поскорее отказаться от дальнейшей агрессии против Украины и тем самым попробовать хоть как-то сократить ущерб для российской государственности и для тех, кто лично принимает в России ключевые решения. Если же нет, если же ничего не изменится, то это самоубийство", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что западные государства объявили о новом пакете санкций против РФ – блокируются новые инвестиции в Россию, применяются ограничения против нескольких системных банков, добавляются персональные санкции.

В то же время Украина продолжит настаивать на полной блокировке российской банковской системы от международных финансов и отказе демократического мира от российской нефти.

"Эмбарго на поставку российской нефти все равно будет применено. Формат будет найден. Вопрос лишь в том, сколько еще украинцев, сколько еще украинок российские военные успеют убить, чтобы вы, некоторые политики – и мы вас знаем, где-то одолжили себе немного решительности", – сказал глава государства.

Политик подчеркнул, что для остановки войны нужно сделать еще больше.

"Если не будет действительно болезненного пакета санкций против России и если не будет реально необходимых нам поставок оружия, в отношении которого мы обращались много раз, то это будет рассматриваться Россией как разрешение идти дальше, как разрешение наступать, как разрешение начать новую кровавую волну на Донбассе.

Еще можно этого не допустить. Еще можно ввести такие санкции, на которых настаивает Украина", – подчеркнул президент.

По его словам, Украина должна постоянно искать пути, чтобы адаптироваться к существующим обстоятельствам в экономической ситуации, руководители всех уровней должны находить решение по поддержанию экономики страны.

"Призываю всех руководителей общин в тех областях, где нет угрозы непосредственных столкновений с врагом на земле, делать все, что возможно, чтобы люди возвращались, чтобы люди работали, чтобы экономические процессы перезапускались. Чтобы нормальная жизнь восстанавливалась – настолько, насколько это позволяет безопасность", – отметил Зеленский.

Он добавил, что российские оккупанты продолжают накапливать боевую силу для наступления на Донбассе, а Украина готовится к дальнейшему сокращению российского военного потенциала.

"Мы будем бороться и не отступим. Будем искать все возможные варианты, чтобы защититься, пока Россия не начнет всерьез искать мир. Это наша земля. Это наше будущее. И мы их не отдадим. Не устаю каждый день благодарить каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице – всем нашим Вооруженным Силам, разведке, специальным службам, Нацполиции, всем-всем, кто позволяет нам надеяться и верить в победу. Позволяет рассчитывать на мир. Искренняя благодарность! Искреннее уважение!" – подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что подписал указы о награждении героев государственными наградами – 168 военнослужащих Вооруженных Сил и трое военнослужащих Главного управления разведки.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский рассказал, что Украина намерена провести встречу со странами, готовыми выступить гарантами безопасности нашего государства. В их числе – США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция, Израиль.