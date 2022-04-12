Беспрецедентная скорость: ежедневно в Европу прилетает 8-10 самолетов с помощью для Украины

Массивный поток оборонной, медицинской и гуманитарной помощи для Украины обеспечивают более 30 стран мира, в том числе США. Ежесуточно на логистические пункты в Европе прибывает до 10 самолетов.

Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби во время телефонного брифинга 12 апреля, передает Укринформ. По его словам, американская сторона помогает координировать доставку международной помощи в Украину.

"Эти потоки продолжают поступать. За день на логистические пункты (в Европе – ред.) прибывает около 8-10 самолетов со всего мира", – заявил Кирби. Он отметил, что оружие и другая помощь не задерживается на перевалочных базах, а быстро загружается в наземный транспорт и отправляется в Украину.

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Кирби обратил внимание на то, что США обеспечивают помощь нашей стране с "беспрецедентной скоростью". Ничего подобного он не помнит за десятки лет своей работы в американском Министерстве обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина все еще нуждается в поставках оружия от международных партнеров. По его словам, если бы военная помощь поступала вовремя, то ВСУ могли бы даже деблокировать Мариуполь.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что все 27 стран-членов этой организации поддерживают поставки вооружения Украине независимо от позиций отдельных глав государств.