Оккупанты за ночь сбросили больше 50 авиабомб: замкомандира 'Азова' заявил о критической ситуации в Мариуполе. Видео

Защитники Мариуполя рассказали о катастрофической ситуации в Мариуполе и о непрерывных обстрелах "Азовстали" с использованием ракет, мощных авиабомб и фосфорных снарядов. Однако воины не сдаются и просят помощи в деблокаде и эвакуации людей из уничтожаемого Россией города.

Только на войну в Мариуполе РФ потратила уже более миллиарда долларов, на которые могла бы построить школы и больницы для россиян. Об этом в обращении из блокады рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь ("Калина").

"Эта ночь - это просто колоссальное количество авиаударов, фосфорных бомб, ракет, арты и всего что может использовать варвар против человечества. Кто может ответить, почему мы один на один против авиации и кораблей? Против артиллерии, работающей уже 64 года, потому что Мариуполь - это день за год?У меня есть вопрос, кто дал время Москве, чтобы скрыть свои преступления в Мариуполе? Преступления, масштабы которых боится осознать мир? Кто дал орде возможность завозить проплаченных пропагандистов в город, где еще недавно можно было слышать счастливый смех маленьких украинцев?" - говорит Паламарь.

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Он отметил, что защитники Мариуполя до сих пор держатся, с честью и мужеством выполняют приказ – несмотря на катастрофическую ситуацию, в которой оказались. Паламарь рассказал, в каких страшных муках умирают раненые украинцы, которым никто не может ни помочь, ни даже облегчить страдания.

"Для всех военных слова и действие - это одно и тоже. Поэтому нам трудно осознать, почему нам обещают и не действуют... Я не говорю, что нам не помогали. Не критикую. Не ищу виновных. Я благодарю общество за поддержку. Без вас о нас, наверное, не говорили бы. Мы знаем, что чем дольше гарнизон стоит, тем ситуация на фронте легче. Тем больше ресурсов враг тратит в этом месте. А армия за это время получает необходимое вооружение для отпора орде. Мы слышим и понимаем призывы "Держитесь". Вопрос только - сколько еще?" – сказал Паламарь.

Защитники Мариуполя посчитали, какие сумасшедшие средства за 64 дня потратила Россия не на строительство школ или больниц в РФ, не на повышение пенсий для своих пенсионеров, которые живут в нищете - а на войну и уничтожение украинского города.

По минимальным подсчетам, защитники Мариуполя подбили и уничтожили вражескую технику на 162 миллиона долларов. Боекомплект и вылеты самолетов – еще 288 миллионов долларов. За раненых и убитых в Мариуполе оккупантов российские власти должны выплатить их семьям 161 миллион.

"В общей сложности это 1 миллиард 11 миллионов 200 тысяч долларов - без учета расходов на горючее, экипировку, медевак, питание и т. д. Вдумайтесь: на эти деньги можно было построить 163 школы, 273 детсада, 12 современных больниц, 32 роддома или 82 аптеки. Это только Мариуполь, я не говорю об Украине в целом. Не верите в нашу статистику? Спросите свою официальную власть на России, сколько погибло на крейсере "Москва"?" - сказал Паламарь.

"Россия забрала деньги у своих. Разрушила будущее своих граждан. Послала на смерть своих солдат. Ради чего? Чтобы принести разрушения в Украину?" – добавил он.

Пономарь заявил, что украинцам никогда не удастся понять мотивы действий россиян. Потому что мы – другие. Мы строим, а не разрушаем.

"Мы призываем к действиям. Армия - воюйте! Воюйте так, чтобы оккупант не знал пощады. Политики - покажите, на что вы способны! Граждане Украины - стреляйте, берите ножи и режьте, сжигайте, травите, истребляйте мерзость! Донецкие и луганские партизаны - вы молодцы. Чем больше будете уничтожать российское имущество, БК и технику, тем меньше жертв "мобилизованных" погибнет в этой войне", - сказал Паламар.

Он обратился также к миру с призывом решительно, без всяких проволочек или сомнений признать, что Россия воюет не за территории, она устроила геноцид и истребляет народ, принявший на себя весь удар.

"Мы выстоим. Ради будущего наших детей. Ради будущего ваших детей. Мы показали, на что мы способны – и верим в победу. Я уверен, вы сделали все возможное, чтобы солдаты гарнизона "Мариуполь" увидели своих родных, излечились от ран и похоронили своих братьев по оружию. Чтобы дети из подвалов "Азовстали" вместе с родителями играли на территории, где на них каждый миг не сыплются снаряды", - отметил Паламар.

Он также призвал военно-политическое руководство к решительным действиям по деблокаде и эвакуации всех тех, кто все это время надеется и верит в Родину.

"Сегодня я скажу не Мариуполь это Украина, а Украина – это Мариуполь" – пронзительно закончил обращение друг "Калина".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты превратили Мариуполь в гетто: попасть в город без удостоверения о "фильтрации" невозможно. Они собираются также вводить "разрешения" на пребывание на улице.

Также стало известно, что Россия хочет присоединить Мариуполь к Ростовской области.

Обстрелы "Азовстали" и атаки не прекращаются ни на час. При этом 26 апреля Путин согласился на участие ООН и Красного Креста в эвакуации из "Азовстали". Однако уже на следующий день Песков заявил, что пока никаких договоренностей на этот счет нет.