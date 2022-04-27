Обстрелы "Азовстали" и атаки не прекращались ни на один час, – заместитель мэра Мариуполя
Российская сторона заверяет через свои карманные СМИ, что штурм металлургического комбината "Азовсталь" время от времени прекращается, но это ложь. С начала осады Мариуполя здание, в котором прячутся сотни мирных жителей, практически ежечасно подвергалось массированным обстрелам и бомбардировкам.
Об этом рассказал заместитель городского головы Мариуполя Сергей Орлов в комментарии "Радио Свобода". Накануне интервью враг нанес предприятию по меньшей мере 35 ударов.
"Наш противник как использовал, так и использует все мощное оружие, которое у него есть. Люди, которые находятся на территории завода, располагаются в разных локациях, потому что там несколько бомбоубежищ. Посчитать точное количество мариупольцев в укрытии невозможно, в первую очередь, из-за непрерывных атак", – подчеркнул чиновник.
Орлов напомнил, что на "Азовстали" находится не только гражданское население, но и военные, обороняющие город, хотя оккупанты не оставили в Мариуполе "камня на камне".
Как сообщал OBOZREVATEL:
– крупнейший металлургический комбинат регулярно подвергается штурму вопреки прямому приказу Путина не вести бои на территории предприятия;
– жители окрестностей Мариуполя заметили масштабный столп черного дыма, который поднимался над зданием "Азовстали", укрывающего сотни мирных жителей города;
– российские фашисты собираются провести пресс-тур для лояльных к Кремлю СМИ по Мариуполю.