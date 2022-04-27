Обстрелы 'Азовстали' и атаки не прекращались ни на один час, – заместитель мэра Мариуполя

Российская сторона заверяет через свои карманные СМИ, что штурм металлургического комбината "Азовсталь" время от времени прекращается, но это ложь. С начала осады Мариуполя здание, в котором прячутся сотни мирных жителей, практически ежечасно подвергалось массированным обстрелам и бомбардировкам.

Об этом рассказал заместитель городского головы Мариуполя Сергей Орлов в комментарии "Радио Свобода". Накануне интервью враг нанес предприятию по меньшей мере 35 ударов.

"Наш противник как использовал, так и использует все мощное оружие, которое у него есть. Люди, которые находятся на территории завода, располагаются в разных локациях, потому что там несколько бомбоубежищ. Посчитать точное количество мариупольцев в укрытии невозможно, в первую очередь, из-за непрерывных атак", – подчеркнул чиновник.

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Орлов напомнил, что на "Азовстали" находится не только гражданское население, но и военные, обороняющие город, хотя оккупанты не оставили в Мариуполе "камня на камне".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– крупнейший металлургический комбинат регулярно подвергается штурму вопреки прямому приказу Путина не вести бои на территории предприятия;

– жители окрестностей Мариуполя заметили масштабный столп черного дыма, который поднимался над зданием "Азовстали", укрывающего сотни мирных жителей города;

– российские фашисты собираются провести пресс-тур для лояльных к Кремлю СМИ по Мариуполю.