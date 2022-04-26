Путин согласился на участие ООН и Красного Креста в эвакуации с 'Азовстали': детали встречи с Гутерришем

Президент России Владимир Путин пошел навстречу Генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу, согласившись на участие международной организации в эвакуации населения Мариуполя, которое находится в блокаде. К проведению гуманитарных мероприятий с комбината "Азовсталь" будет привлечена МД "Красный Крест".

Об этом сообщается на официальном сайте ООН после встречи двух лидеров в Москве. В то же время Путин отказался идти на соглашения по вопросам гарантий безопасности для Украины, пока нет позиции по административным позициям оккупированных Донбассу и Крыму.

"В Стамбуле нашим переговорщикам удалось достичь определенного прорыва, поскольку украинские коллеги не стали связывать международные гарантии безопасности с определениями Крыма и Донбасса, они просто вынесли их за скобки. После ситуации в Буче вектор переговоров в этих вопросах резко изменился", – пожаловался глава Кремля Гуттеришу.

Видео дня

Путин указал, что после трагедии под Киевом украинская делегация целиком отказалась отодвигать указанные регионы в переговорный процесс, внеся их на повестку для встречи тет-а-тет двух президентов. Для Москвы подобная перспектива выглядит нереалистичной.

"Передавать эти спорные территории на высший уровень не решив их предварительно хотя бы в рамках проекта соглашения, значит никогда их не решить. В этом случае подписываться под гарантиями безопасности, не решив вопрос территориального характера по Крыму, Севастополю и республикам Донбасса, мы просто не можем", – заключил президент страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек ООН собирается прибыть с визитом в Украину для встречи с главой государства Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрией Кулебой.