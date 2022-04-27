Оккупанты хотят присоединить Мариуполь к российской Ростовской области, – Андрющенко

Россия собирается присоединить уничтоженный Мариуполь к Ростовской области. Об этом неоднократно заявлял поставленный рашистами гауляйтер из местных коллаборантов Константин Иващенко.

Украинских детей в городе уже вынуждают писать на тетрадях "Мариуполь, Ростовская область". Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что назначенный оккупантами "мэр" Мариуполя, предатель из "ОПЗЖ" Константин Иващенко, на встречах с мариупольцами неоднократно заявлял, что город будет присоединен к Ростовской области.

"Раньше мы не относились серьезно к словам гауляйтера, потому что доверять словам человека, который заявлял, что "восстановит Азовмаш" – это как верить в российскую демократию. Но сейчас в связи с обнародованием планов банановых республик по легализации в составе России это приобретает совершенно другой окрас" , – отметил Андрющенко.

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Он подчеркнул, что подобные планы лучше показывают, что настоящая цель войны, развязанной Россией против Украины, заключается именно в оккупации украинских территорий.

Еще одним доказательством в пользу планов оккупантов захватить Мариуполь и "присоединить" его к России является тот факт, что детей в городе уже заставляют, подписывая тетради, писать "Мариуполь, Ростовская область".

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