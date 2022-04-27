Российские оккупанты превратили Мариуполь в гетто. Попасть в город без удостоверения о "фильтрации" невозможно.

Теперь рашисты собираются вводить разрешения на пребывание на улице, по городу передвижение уже ограничено. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Фильтрация. Со вчера оккупанты запретили въезд в город даже со стороны Новоазовска. Кроме того, ограничено передвижение внутри города. Попасть в Мариуполь без удостоверения о прохождении фильтрации для граждан Украины невозможно", - отметил Андрющенко.

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Такое удостоверение действует 7 дней.

По его словам, без "фильтрации" могут въехать в город только граждане России и жители ОРДО с паспортами "ДНР". Они получают разрешения на въезд, действующие 3 дня.

Также вскоре оккупанты анонсировали введение отдельных "разрешений" на передвижение по улицам города.

"Город все превращают в реально гетто. Отношение со стороны оккупантов к мариупольцам как к рабам несмотря на проукраинские или пророссийские взгляды жителей. Некоторые уступки делают пожилым людям и детям, все остальные в одинаковом состоянии постоянного психологического давления", - пишет Андрющенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что командиры морпехов и "Азова" рассказали, что происходит в Мариуполе. Они отметили, что ситуация в городе критическая. Однако заверили, что не сложат оружие и не сдадутся в плен оккупантам.

Также сообщалось, что что пропагандисты РФ заявили, что нашли в Мариуполе "штаб геев и лесбиянок". Они заявили, что его контролировали президент США Джозеф Байден и Госдеп.

который контролировали Байден и Конгресс. Видео