Оккупанты обстреляли больницу и жилые дома в Харькове. Фото разрушений

В ночь на 30 апреля российские оккупанты снова нанесли удар по жилым кварталам Харькова и попали в городскую больницу. В результате обстрела вспыхнули квартиры в двух многоэтажках.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Спасатели также показали фото повреждений, которые получила больница.

Как отмечается, под обстрелы попали жилые кварталы, больница и промышленная зона в Немышлянском районе Харькова.

"В результате вражеской атаки горели квартиры двух жилых 9-этажек. В одном из помещений был травмирован мужчина, владелец одной из квартир. Бригадой медиков был госпитализирован в городскую больницу", – отметили в ГСЧС.

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В попавшей под обстрел харьковской больнице были частично разрушены бетонные конструкции и оконные рамы технического этажа.

"Также произошел пожар на 5-м этаже, который спасатели оперативно ликвидировали. К счастью погибших и пострадавших в здании медучреждения нет", – отметили спасатели.

В результате ночных обстрелов в Харькове вспыхнул масштабный пожар в промышленной зоне. Над городом виднелось зарево и поднимались клубы черного дыма.

Как известно, в Харьковской области сейчас идут ожесточенные бои с врагом. Оккупанты пытаются удерживать занятые позиции в районе города Изюм, обстреливая украинских защитников из артиллерии. В то же время украинские военные сдерживают все попытки врага продвинуться вглубь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате обстрела Харьковщины 28 апреля погибли 5 человек, еще 11 получили ранения. Тогда за сутки было совершено 16 артиллерийских обстрелов, 2 атаки реактивными системами залпового огня, а также нанесен один ракетный удар.