Новости из США. Четверг, 14 августа 2025.

Сегодня в выпуске:

Предстоящая встреча в Анкоридже

В США растет инфляция

* В пятницу, когда в Анкоридже будет 11:30, в Вашингтоне 15:30, а в Киеве 22:30, на военной базе в северном пригороде Анкориджа начнется встреча Трампа и путина один на один, в присутствии только переводчиков. Через какое-то время она продолжится с участием сопровождающих советников и чиновников.

Трамп осуществит свою сокровенную мечту – встретится с путиным. А путин покажет всему миру, что он не находится ни в какой изоляции, что его приглашают в США, и что он общается с президентом США и определяет повестку дня.

Кстати, как говорит бывшая первый заместитель государственного секретаря США Венди Шерман, традиция, фактически неофициальный, но твердо установившийся протокол официальных переговоров президентов США с советскими и российскими руководителями, - это переговоры с обязательным присутствием государственного секретаря, советника по национальной безопасности, директора СНБ по делам Европы и Евразии, но не переговоры один на один. Можно не сомневаться, что может быть результатом беседы один на один хорошо подготовленного к этой беседе оперативника кгб с безгранично самовлюбленным и не подготовленным к этой беседе человеком.

То, что путина сопровождают министр финансов Силуанов и Дмитриев, а Трампа – министр финансов Бессент и Викофф, говорит о том, что существенной частью повестки дня будут "совместные бизнес-проекты", о которых так любит говорить и писать твиты Трамп.

Думается также, что разговор о бизнес-проектах может пойти, образно говоря, на встречных курсах. Трамп будет предлагать путину прекратить огонь на линии фронта, а в обмен – снятие санкций и большие американские инвестиции во все те же "бизнес-проекты". То есть, примерно то же, что Трамп предлагал в свое время Ким Чен Ыну – снятие санкций и большие инвестиции в экономику в обмен на ядерное разоружение. Однако, путин отнесется к таким предложениям Трампа скорее всего так же, как Ким Чен Ын – никак. Так же, как для Кима наличие у него ядерного оружия представляет наивысшую ценность, не сравнимую ни с какими инвестициями, так же и для путина уничтожение Украины и восстановление российской империи представляет собой дело всей его жизни, и не сравнится ни с какими американскими инвестициями.

Но в отличие от Ким Чен Ына путин сделает Трампу встречные предложения – инвестировать во все те же "бизнес-проекты" в России и получать от этого очень большую прибыль – миллиарды, покупать в России необходимые США редкоземельные минералы, однако не требовать при этом от России, чтобы она согласилась на безусловное прекращение огня. Ну, в качестве "жеста доброй воли" по отношению к Трампу путин будет готов при этом продолжать "переговоры" в Стамбуле. В том же духе, в каком они шли начиная с мая.

путин, конечно же, прочитает трампу и лекцию по своему "курсу истории", в соответствии с которым "Россия – родина слонов", а Украину и украинцев придумал злейший враг "традиционных ценностей" коммунист Ленин, в то время как Украины никогда не было, а украинцы и русские – это "адин нарот".

Накануне встречи, Трамп, видимо, также очень хочет показать путину, что он обнаружил "доказательства" того, что Россия не вмешивалась на его стороне в выборы в США в 2016 году, а весь Рашагейт "придумали" "изменник Обама" и его директора ФБР, Национальной Разведки и ЦРУ. В 7:01 утра, в 7:02 утра, и в 7:17 утра в четверг он посвятил данной теме три твита подряд. То есть, с этими мыслями он спал (или не спал), и, едва встав, решил поделиться ими с миром.

Что из всего этого может получиться? Сам Трамп заявил журналистам в четверг, что с вероятностью 25% встреча ни к чему не приведет.

Мне кажется, что встреча закончится ничем с гораздо большей вероятностью – примерно так, как закончились ничем предыдущие встречи Трампа с путиным и с Ким Чен Ыном. Ничем с точки зрения объективных результатов, но одновременно усилением политических и дипломатических позиций путина, который покажет, что вышел из изоляции, и что условия диктует он, а не Трамп. И если его условия не выполняются, то он продолжает делать то, что делает.

Есть, однако, нюанс, о котором уже приходилось говорить. Если и когда путин будет ощущать, что с его экономикой все плохо, и перспективы ее еще хуже, что у него могут закончиться ресурсы на продолжение большой войны, он может согласиться на то, чтобы временно остановиться. Однако, ощущает ли он это сейчас, ощутит ли когда-либо вообще, мы не знаем. То есть, у этого варианта развития событий тоже есть своя вероятность, но она объективно мала.

Думается, что уменьшилась вероятность того, что Трамп согласится, что Украина должна уйти из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей и отдать их России. То, что вероятность подобного развития событий уменьшилась, обеспечивается солидарной позицией лидеров ведущих европейских стран и руководителей ЕС и НАТО, для которых подобное развитие событий совершенно неприемлемо, о чем они прямо сказали Трампу.

Но здесь будет играть роль и то, могут "бизнес"-предложения путина Трампу о том, чтобы заработать в России миллиарды, перевесить все остальное. А такие предложения, как уже было сказано, выше, обязательно будут. Наличие Силуанова и Дмитриева в окружении путина в Анкоридже прямо об этом говорит.

Конечно, на то, что будет происходить в Анкоридже, не может не влиять то, что путин к встрече подготовлен, а Трамп – нет, поскольку он к встречам с иностранными лидерами не готовится, о чем сам говорил во время своего первого президентства (например, он тогда в ответ на вопрос, как он готовился к встрече с путиным, ответил, что никак не готовился, поскольку готов к этой встрече всю жизнь). Говорили об этом и бывшие высокопоставленные сотрудники его первой администрации, в первую очередь бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон.

Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп видит цель встречи в том, чтобы "посмотреть путину в глаза и выяснить, готов ли он к миру". Сам Трамп разошелся во мнении со своим пресс-секретарем и заявил в четверг утром в радиоинтервью, что думает, что путин хочет заключить мир. Даже без взгляда в его глаза.

А что касается глаз путина, то в них уже кто только не смотрел. Президент Буш-младший даже увидел в них "душу". Но лучше всех из всех политиков мира глаза путина разглядел покойный сенатор Джон Маккейн, который сказал, что в этих глазах нельзя увидеть ничего, кроме трех букв: К, Г и Б.

Ну, а что будет дальше, увидим в пятницу.

* Во внутренней жизни США происходят имеющие значение для будущего страны события. Поговорим о них уже на следующей неделе.

Но одну новость четверга нужно отметить. Опубликованы данные по инфляции за июль. По сравнению с июнем она выросла на 0.9%. Это самый большой рост с 2022 года, когда всплеск инфляции последовал в результате российской полномасштабной агрессии против Украины. В годовом исчислении инфляция составляет сейчас 3.3%. Это результат трамповских таможенных тарифов – импортеры вынуждены платить введенные Трампом таможенные пошлины, закладывая их затем в цены для конечных потребителей, чтобы компенсировать свои расходы. Индекс инфляции по реально купленным товарам и услугам ниже – 2.8%. Это говорит об отказе части покупателей от покупки подорожавших товаров. И это еще пока только начало. Ведь импортируются не только потребительские товары, но и множество комплектующих для того, что производится в США. И поэтому влияние подорожавшего импорта на американскую экономику еще только начинает сказываться. Дальше будет больше.

До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) осталось 1255 дней.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.

Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.