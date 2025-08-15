Разговор Трамп – Лукашенко

Все станет понятнее после разговора Трампа с Путиным, но сейчас, с большой долей вероятности, можем говорить о следующей игре Трампа:

Далее текст на языке оригинала.

Білорусь цікава Трампу через газопровід Ямал-Європа. Виходячи з пропозицій Дмітрієва про створення російсько-американських торгових домів, які під американським прапором продаватимуть підсанкційні товари в ЄС, ми маємо ситуацію, коли крім нашої ГТС Трамп хоче отримати контроль над газопроводом Ямал-Європа. Де-факто, це дозволить американцям не лише заробляти на посередництві, але отримати рубильник, який триматиме в тонусі і ЄС, і Росію. Правда, поки немає погодження самого ЄС, але Трамп тут може не поспішати. І знову таки, поки це припущення. Візити американських чиновників в Мінськ, які ми бачили протягом останніх місяців, перш за все мали за ціль "промацати" питання з ядерною зброєю. Схоже, частиною майбутніх домовленостей може стати не розміщення (виведення) ядерної зброї в Білорусі. Стратегія Трампа більш глобального рівня – ослаблення всіх союзників Китаю (Білорусь – один з головних друзів Китаю) напередодні головних переговорів для нього – переговорів Вашингтон – Пекін.

Цей дзвінок також може бути частиною тиску Трампа на Путіна (я можу відірвати від тебе твого головного союзника), хоча цей фактор явно не потрібно переоцінювати. В той же час цей дзвінок показує, що вірогідність результативних переговорів явно зростає.