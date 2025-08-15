80 дней на нуле. Кот – мой антистресс. Мечтаю обрабатывать свою землю после войны

Самое тяжелое — терять самых близких на войне.

Я заблокировал эту мысль. О потере.

Для меня он уехал в отпуск.

Потому что он был для меня самым родным братом.

И в этой жизни мы с ним не увидимся.

Это очень тяжело, когда нет того, с кем рос столько лет.

Беспокоит нервное напряжение постоянное.

***

Останній рік не можу адекватно поводити себе серед людей. Хочеться кричати і бити вже. Панічні атаки.

Коли я бачу молодого здорового бичка, який їде на машині — чому ти не тут.

Я просто пустий. Я зневірився.

Не довіряю нікому.

В мене є кіт:

Ми з ним говорим дуже часто.

Він спить біля мене.

Він як мій антистрес. Приходить кожен день і мурчить: інколи здається, що він говорить зі мною.

Вночі прокидаюсь. А він мурчить.

Це дуже підтримує.

Памʼять дуже хромає. Забуває багато.

***

Яким я бачу моє майбутнє? Хочу бути плодовитим деревом. Щоб життя було в фарбах,

Хочу жити і мріяти. Не виходить.

***

Мене підтримує зараз кілька речей.

Віра в людей, які колись будуть жити тут в Україні. І не воювати.

Віра в Всевишнього. Якби люди більше вірили, менше б воєн було.

Я так все більше думаю зараз.

Що я хочу робити після війни? Якщо зможу списатись – хочу обробляти свою землю своїми руками. Як робив мій батько, мій дід і прадід. Я в селі виріс.

***

Найбільше турбує

Головні болі, Тошнота, поганий сон, кошмари, Панічні атаки

Галюцінації іноді є – ракети, шахеди

Судороги уві сні хапають

Постійна тривожність

Депресія

Бажання тільки одне — списатись

****

Був в місті, і там грала музика з дитячого мультфільму радянського. І цього вистачило. Мене потім телепало 2 години.

Советські дитячі мультики – це жах. Їх нам ставили в колонії.

16 часов кожен день грала ця музика – львіну долю часу грали дитячі мультики.

Це в багатьох колоніях.

І це саме страшне було.

***

Виходжу в парк. У всіх так добре все.

І це так злить.

Ми самі пішли. З першого дня війни.

І наче нас програли в рулетку.

***

З 2014 року добре ставились до військових

Завжди.

А зараз тікають.

На машинах треба вішати наліпку неТЦК. Щоб не спалили.

***

Жінка каже, що кричу вночі

Руки трусяться

Ноги трусяться

Страх

Тривога

Боюсь і не знаю, що відбуваться.

***

Дуже важкий один спогад.

Глаза закриваю і бачу.

Тіп. Перебило 2 ноги. Забрати його неможливо було.

Командир сказав, не забирати його.

Це мене мучить.

Бо ми разом були так довго.

***

Знаєш, що мене турбує? Мене турбують трупи.

Бачу їх постійно.

Уві сні.

Тільки уві сні.

***

Ти знаєш, що таке 80 днів сидіти на нулі?

Там летить все. Попаде, так попаде. Якась байдужість.

Настільки все рівно вже стає.

***

Думки військових – це рубрика, де я розміщую шматочки бесід без імен і деталей, щоб просто показати про що живуть і думають військові. Моя мета – щоб прірва між військовими і цивільними зменшувалась і ми, цивільні могли краще розуміти військових. Інформація почищена, прибрана обсценна лексика, локації і дати, залишаються тільки думки.

Також важливо відмітити, що кожна історія розміщається з дозволу.

