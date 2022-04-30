Оккупанты нанесли удары по Харькову: в одном из районов начался мощный пожар. Фото и видео

Ночью в субботу, 30 апреля, российские оккупанты вновь обстреляли Харьков. Войска страны-агрессора нанесли по городу несколько ударов, прогремели взрывы.

После этого в одном их районов Харькова начался мощный пожар. Об этом сообщали в местных Telegram-каналах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

В соцсетях сообщали, что возгорание началось в промзоне города.

На кадрах видно, что над Харьковом стояло яркое зарево и поднимались большие клубы черного дыма.

По состоянию на 3:15 в городе снова сообщали о взрывах.

Напомним, что 28 апреля в результате вражеских обстрелов в Харьковской области погибли 5 человек, еще 11 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины продолжают наносить потери российской армии на Харьковщине. Наши защитники в который раз сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.