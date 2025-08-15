Начало пути.

Видео дня

Сегодня, 15 августа, должна состояться встреча между Трампом и Путиным.

Переговоры начнутся в 22.00 по киевскому времени. Это станет первой личной встречей лидеров двух стран с 2021 года.

Проводится она в Штате Аляска, на военной базе США, на фоне массовых выступлений американцев на Аляске против приезда Путина.

Далее текст на языке оригинала.

Раніше одна з організаторок акції протесту, виконавча директорка Stand UP Alaska Ерін Джекскон-Гілл розповіла, що мітинги в центрі Анкориджа напередодні та в день саміту лідерів США й Росії, матимуть чіткі меседжі як для Трампа, так і для Путіна, якого зовсім не чекають на американській землі.

Таки настрої не тільки в Алясці.

Більшість американців не довіряють президенту Дональду Трампу в його підходах до війни, розв’язаної Росією проти України. Про це свідчать результати опитуванні Pew Research Center, оприлюднені у четвер, 14 серпня.

Зокрема, 59% респондентів заявили, що вони "не дуже впевнені" або "зовсім не впевнені" в тому, що Трамп може ухвалити "мудрі рішення" стосовно російської війни проти України.

Третина опитаних (33%) вважають, що президент США більше прихильний до Росії, 6% - до України.

Лише 28% учасників дослідження гадають, що Трамп тримає правильний баланс. Водночас 32% американців не мають відповіді на це питання.

По даним соцопитування у липні місяці, рейтинг несхвалення діяльності Трампа досяг найвищого рівня з дня початку його другого президентського терміну. Тоді 55% опитаних заявили, що не схвалюють те, як Трамп виконує свою роботу. Тоді як схвально оцінюють його 41% опитаних.

Перед самітом на Алясці генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вітає діалог на найвищому рівні між двома постійними членами Ради Безпеки - США та Росією, але наголошує на необхідності негайного припинення вогню в Україні. Про це заявив речник генсекретаря ООН Стефан Дюжаррік.

За словами Дюжарріка, позиція керівництва ООН щодо російської війни проти України залишається незмінною.

"Ми хочемо негайного, повного і беззастережного припинення вогню як першого кроку на шляху до встановлення справедливого, стійкого і всеосяжного миру, який підтримуватиме суверенітет України, її територіальну цілісність і незалежність у міжнародно визнаних кордонах – відповідно до Статуту ООН, міжнародного права і всіх відповідних резолюцій організації", – наголосив речник генсека ООН.

Він додав, що в ООН уважно стежитимуть за перебігом зустрічі лідерів США та Росії та її результатами.

Це так, для довідки.

Очікується, що Трамп і Путін проведуть тет-а-тет зустріч за участю перекладачів. Пізніше має відбутись зустріч "у більш широкому складі" з делегаціями. Наприкінці саміту Трамп і Путін дадуть спільну пресконференцію.

В разі успішних переговорів, до кінця наступного тижня планується тристороння зустріч за участю Трампа, Путіна і президента України Володимира Зеленського. У разі провалу сьогоднішніх переговорів, Трамп заявив про готовність ввести проти Росії нові санкції.

За що я дуже вдячний Президенту США, що він запросив Путіна на Аляску, а не в Вашингтон.

Це ж який подвиг, в Алясці немає поля для гольфа,і він пішов на це ради мира на всій планеті!

І ще дуже гарний вчинок з його сторони, що він потисне руку кривавого диктатора не в серці США, а на кордоні США.

А так… На великі сподівання можна не надіятися.

Його не мають і учасники переговорів.

Кожна із сторін підкреслюють, що це тільки початок.

В одній із своїх постів я написав, що є якійсь причини, по яких Путін запросив перемовин.

Я думав, що це може бути спроба відірвати Росію від Китаю. І ця версія не виключена.

Але російські офіційні коментатори переконують, що головною темою саміту буде не лише Україна, а й "вища відповідальність" двох ядерних держав.

По суті, в РФ транслюють давню мрію Кремля – повернути часи Ялтинської чи Тегеранської конференцій 1940-х років, коли лідери СРСР та США Йосип Сталін та Франклін Делано Рузвельт (за участю прем’єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля) змінювали державні кордони та вирішували долю європейських країн.

Саме такий формат, сподіваються у Москві, дозволить схилити Трампа до поступок щодо України – в обмін на врахування інтересів США в інших питаннях.

І як наслідок, у Кремлі демонструють, що не збираються коригувати свої вимоги до Києва. Зокрема, під час нещодавнього візиту до монастиря на Валаамі Путін заявив, що його умови для завершення війни незмінні: захоплена територія – це "повернення свого", український уряд – "нелегітимний", а втрати Росії – "не марні".

А напередодні перемовин Путіна і Віткоффа низка інформаційних агентств повідомляли, що Путін навряд чи погодиться на суттєві поступки Трампу, адже все ще впевнений, що зможе захопити чотири області України.

Звісно, ці умови не влаштовують ні Україну, ні європейські країни.

Будемо слідкувати за самітом, але зрозуміти, що це тільки начало шляху, і він може бути довгим.