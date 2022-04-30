'Стала и вашим, и нашим': Ефросинина объяснила, почему не будет давать интервью Собчак

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина заявила, что не пошла бы на интервью к российской журналистке Ксении Собчак из-за отсутствия у нее четкой позиции по вторжению РФ в Украину. По мнению звезды, россиянка после 28 февраля стала "и вашим, и нашим" и прикрывается попытками дать слово обеим сторонам, когда все очевидно.

"Я дала бы Собчак интервью до 28 февраля, когда ее высказывания были четкими, а она отображала реальную картину, а потом человечек стал и вашим, и нашим. Я отписалась, не поддерживаю такое вообще", – сказала Ефросинина в комментарии программе "Деньги".

Телеведущая убеждена, что нельзя соблюдать этот нейтралитет, когда ты видишь, что в Украине оккупанты насилуют детей, сжигают население, а братские могилы по 300 метров.

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"Я как журналист хочу показать обе стороны". Это в переводе на быдляцкий язык то же, что говорит вся глубинка России: "Все не так однозначно". Вот эти люди, которые говорят, что все не так однозначно, даже вкладывая в журналистские термины, для меня пособники войны. Я не пойду давать ей интервью", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Оля Полякова дала интервью Собчаку, в котором заявила, что в Украине не притесняют русскоязычное население. По словам артистки, у нее нет ни одной песни на украинском языке, но это не помешало популярности.