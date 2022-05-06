Ермак рассказал, какими должны быть гарантии безопасности для Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак раскрыл детали работы украинской делегации над гарантиями безопасности для нашей страны. По его словам, Украина определяет своими партнерами западные страны и поддерживающие нас.

В самом же документе будут прописаны все нюансы о санкциях и поставках оружия. Об этом Ермак рассказал в интервью изданию "РБК-Украина".

Он подчеркнул, что второго Будапештского меморандума не будет, потому что Украина на это не пойдет.

"Наши главные стратегические партнеры, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Италия, Польша, страны Балтии, в целом Европейский Союз, Япония, другие страны со всех континентов – они все нас поддерживают в получении четких, закрепленных юридически гарантий своей безопасности", - сказал глава ОПУ, уточнив, что переговоры с партнерами продолжаются 24 часа 7 дней в неделю.

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По мнению Ермака, в гарантиях безопасности будут четко прописаны механизмы санкций и предоставление Украине современного оружия в случае новой агрессии.

"Нам нужно остановить войну. Независимость, территориальная целостность и суверенитет – это наш приоритет", – подчеркнул он.

Глава ОПУ добавил, что гарантии безопасности должны содержать механизм, который будет существовать десятилетиями, и будет гарантировать, что никогда больше не повторится война.

"Самое главное на сегодняшний день - выйти на фундаментальный документ. В любом случае - это будет новая конструкция европейской безопасности", - резюмировал он.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что Украина не намерена подписывать с Россией мирный договор. Он подтвердил слова секретаря СНБО Алексея Данилова, который заявил, что речь может идти только о капитуляции страны-агрессора.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожаловался, что Украина якобы не придерживается договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле. Он обвинил Киев в том, что Украина хочет сначала получить гарантии от Запада, а не обсуждать их со страной-агрессором.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Варшава не будет участвовать в мирном соглашении, если она будет предусматривать сдачу части территории Украины стране-агрессору России. Так, Польша стала первым из потенциальных государств-гарантов, публично объявивших о такой позиции.