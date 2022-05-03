Мирного договора не будет, только капитуляция РФ, – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что Украина не собирается подписывать с Россией мирный договор. Он подтвердил слова секретаря СНБО Алексея Данилова, который накануне заявил, что речь может идти только о капитуляции страны-агрессора.

В интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину в эфире его программы "Фейгин Live" в понедельник, 2 мая, Арестович отметил, что Данилов – чиновник высшего ранга и просто так говорить не будет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодняшнее заявление Данилова о том, что мирного договора с Россией не будет, будет только капитуляция РФ. А он просто так не говорит, он чиновник высшего ранга. Наступила совершенно новая реальность", – сказал советник главы ОП.

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Он также обратил внимание, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак в статье для издания Time назвал события, которые происходят с 2014 года – новой тридцатилетней войной. По словам Арестовича, политик в материале отмечает, что западная политическая система разрушена, а история по ее переформатированию будет очень долгой.

"Он намекает на то, что в мире происходят тектонические процессы, которые не закончатся в 2022 году, даже если прекратятся боевые действия. Потому что кто-то решил использовать силу и свою экспансию, чтобы реализовать цели своей политики и начал сокрушать всю систему международной политики, все системы, договора и существующие механизмы предотвращения этого в своих интересах", – сказал Арестович.

Напомним, что в эфире телемарафона 2 мая Данилов заявил: с Россией не предусматривается никаких временных перемирий. Единственный исход для войск оккупантов – это их тотальная капитуляция. При этом он отметил, что украинцам не стоит ожидать скорого завершения войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России придумали новую причину вторжения в Украину. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, убивая украинцев, российские оккупанты отстаивают "свободу выбора для стран Азии, Африки и Латинской Америки" и "освобождают мир от неоколониального гнета Запада".