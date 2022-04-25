Лавров заявил, что война в Украине закончится договором, но его детали будет определять текущая ситуация

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что войны против Украины завершится подписанием договора. Нюансы этого соглашения будут зависеть от положения дел на поле боя.

Об этом Лавров заявил в эфире российского телевидения. "Сегодняшняя ситуация в Украине закончится договором, но его параметры будут определяться актуальной ситуацией в военных действиях", – заявил он.

При этом так называемый дипломат обвинил Украину в том, что после зверств российских оккупантов против мирного населения наша делегация "сделала шаг назад, отступившись от стамбульских предложений". Он заявил, что команда президента Владимира Зеленского лишь "имитирует переговоры".

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Лавров полагает, что на официальный Киев оказывают давление страны Запада, в первую очередь США и Великобритания. По его словам, они даже "осуществляют внешнее управление" украинской властью.

Также глава российского министерства умудрился сделать странное заявление о рисках ядерной войны. По словам Лаврова, такой "риск реален, эту опасность недооценивать нельзя". Однако далее он начал противоречить себе, сказав: "Ядерная война недопустима, это принципиальная позиция Москвы".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские журналисты со ссылкой на источники в Кремле заявили, что Путин потерял интерес к переговорам с Украиной. Это произошло якобы после серии неудач российских оккупантов на поле боя против ВСУ.