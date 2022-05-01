В Польше заявили, что не поддержат мирное соглашение со сдачей РФ территорий Украины

Варшава не будет участвовать в мирном соглашении, если оно будет предусматривать сдачу части территории Украины стране-агрессору России. Таким образом Польша стала первой из числа потенциальных государств-гарантов, которая публично объявила о такой позиции.

Об этом заявил глава Бюро международной политики президента Якуб Кумоч, сообщает Gazeta.pl. Он подтвердил, что Польша готова исполнить роль "гаранта" в рамках договоренности с Россией о прекращении огня, в случае если эти переговоры приведут к успеху.

"Украина предложила Польше присоединиться к группе стран, которые будут гарантировать ее безопасность. Президент и правительство решили, что Польша не будет уклоняться от своей ответственности. Сейчас мы обсуждаем проект соглашения между Украиной и государствами-гарантами. Однако это только начало пути. Один из возможных способов прекращения конфликта", – подчеркнул один из руководителей президентской канцелярии Польши.

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Он добавил, что проект мирного соглашения между Украиной и Россией является документом украинского авторства и данный момент засекречен.

"Если будет достигнуто мирное соглашение, нас интересует только такое, которое гарантирует территориальную целостность Украины и ее независимость. И только тот, на который соглашаются украинцы", – акцентировал Кумоч.

Говоря о деталях переговоров, он подчеркнул, что сдача Донбасса и Крыма не рассматривается, несмотря на то, что россияне хотели бы, чтобы гарантии были повторением "Будапешта".

"Но это смешно. Вначале они также требовали разоружения Украины, но требовать разоружения государства, армия которого разгромила значительную часть российских войск в сухопутной войне, является наглостью", – добавил Кумоч.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина предложила Китаю стать одной из стран-подписантов предполагаемого будущего договора о гарантиях безопасности для нашего государства. Речь идет о документе, который должен сделать Украину "неприступной" в случае повторного российского вторжения.