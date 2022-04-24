Путин потерял интерес к переговорам с Киевом после фиаско с крейсером 'Москва' и изменил стратегию – FT

После потопления украинскими военными флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва", президент Российской Федерации Владимир Путин потерял интерес к переговорам с Украиной. Вместо возможности завершить войну дипломатическим путем, который глава Кремля еще в марте рассматривал, он перешел к стратегии захватывания украинских земель.

В окружении Путина говорят, что он действительно верит в "непобедимость" российской армии и прочие тезисы российской пропаганды и намерен "играть по-крупному". Об этом журналистам Financial Times сообщили сразу три источника из Кремля, осведомленные о планах президента государства-агрессора.

По данным издания, еще в марте Путин серьезно рассматривал возможность дипломатических переговоров с Украиной и заключения мирного договора, но после разгрома оккупантов на Киевщине, Черниговщине и Сумщине потерял к ним интерес, как к чему-то бесперспективному.

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То, что Путин после поражений на севере Украины "сказал людям, участвующим в попытках положить конец конфликту, что не видит перспектив для урегулирования", отмечают приближенные к Кремлю люди.

"Путин искренне верит в ту чушь, которую он слышит по [российскому] телевидению, и хочет выиграть по-крупному", - цитирует издание слова одного из своих источников, осведомленного о ходе переговоров.

Во время встречи в Стамбуле в конце марта Москва и Киев согласовали первый проект мирного соглашения. Но потом стало известно о том, что творили рашисты в Буче, президент Украины Владимир Зеленский обвинил РФ в военных преступлениях, совершенных как на Киевщине, так и в Мариуполе против мирных граждан - и переговоры зашли в тупик.

Когда же Украина затопила российский крейсер "Москва", Путин, по словам двух источников FT, просто впал в бешенство.

"Была надежда на сделку. Путин ходил туда-сюда. Ему нужно найти способ выйти из этой ситуации победителем", - сказал один из собеседников. После того, как затонула "Москва", Путин был против подписания чего-либо. "После "Москвы" он не выглядит победителем, потому что это было унизительно", - добавил собеседник", - пишет издание.

Впрочем, и Украина, и западные партнеры никогда особо не верили в то, что Путин хочет завершить войну дипломатическим путем, подозревая, что переговоры нужны Кремлю исключительно для того, чтобы выиграть время, мобилизировать силы - и продолжить наступление.

Теперь же Путин вознамерился захватить так много украинской земли, сколько сможет. А он убежден, что сможет российская армия многое. По данным FT, он отрицает зверства своей армии и верит в ее "успехи", о которых врут ему генералы и пропагандисты.

"Российский президент, похоже, придерживается искаженного взгляда на войну, изложенного его генералами и показанного по российскому телевидению, сказали люди, осведомленные о беседах с ним. По их словам, Путин настаивает, несмотря на все доказательства обратного, что российские войска не выбирали в качестве мишени гражданских лиц", - сообщает издание.

При этом, источникики FT отмечают, что Путин категорически не желает переговоров с Зеленским и избегает личной встречи "всеми силами". "Он хочет, чтобы все было решено до их личной встречи", - говорят представители окружения Путина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России официально назвали цели "второй фазы" войны в Украине. Там отбросили вранье про "защиту Донбасса", "денацификацию" и "демилитаризацию" - и прямо заявили, что хотят оккупировать восточные и южные регионы Украины.

Более того, рашисты уже размечтались о создании Крымского федерального округа, куда собираются включить новые захваченные территории.