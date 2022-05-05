Экс-посол Британии в РФ объяснил, почему Путин не сможет победить Украину

Бывший посол Великобритании в России Эндрю Вуд заявил, что президент РФ Владимир Путин не сможет выиграть войну в Украине. По словам дипломата, лидер страны-агрессора уже сейчас понимает, что проигрывает.

Также он отметил, что украинцы не смогут простить РФ те военные преступления, которые оккупанты совершают на территории их страны. Об этом он рассказал в интервью Sky News.

Дипломат подчеркнул, что зверства российских военных в Украине уже свидетельствуют о поражении России в этой войне.

"Владимир Путин давно думал, что выиграет, но на самом деле он сильно проигрывает войну. Я думаю, мы должны понимать, что он не может выиграть войну в плане достижения урегулированного исхода. Никто в Украине не забудет того, что он сделал, что сделали его силы и как он это сделал. Это само по себе является поражением", -– сказал экс-посол.

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Бывший посол добавил, что российскую пропаганду "не волнует правда", поэтому Путин будет пытаться придумывать для россиян какие-то причины, объясняющие провал российских войск в Украине. Также Вуд рассказал, чего можно ожидать в будущем от переговоров президента Украины Владимира Зеленского с Путиным.

"Я не думаю, что будет реальный диалог, пока не будут ясны результаты в восточных регионах. Если Россия продолжит терять войска такими темпами, то можно будет по сути говорить об отступлении России", – отметил Эндрю Вуд.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность "замораживания" войны с Россией. Он заявил, что отныне аналогов Минских соглашений быть не может.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Зеленского, победа Украины в войне против России наступит тогда, когда наша страна вернет свои территории и украинцы смогут вернуться домой, воссоединиться со своими семьями. Ничего лишнего и ничего чужого Украине не нужно.