'Сегодня мне рожать'. Джамала рассекретила срок своих родов и пошутила по поводу имени будущего сына

Беременная певица Джамала рассекретила срок своих будущих родов. Во время награждения Национальной музыкальной премии YUNA, состоявшейся 23 мая в Киеве, певица призналась, что до последнего момента не знала, сможет ли приехать на церемонию.

Джамала получила статуэтку в номинации "Лучший альбом". Получая премию, она вдруг заговорила о личном: "Вообще-то по плану я именно сегодня должен рожать".

"Наверное, должен назвать ребенка Юна – несмотря на пол", – пошутила певица.

Награду певица получила за свой альбом QIRIM: "Я не знаю, как выразить словами, насколько мне важна награда именно этого альбома. Над ним работало очень много людей – фактически сотни. Невероятный оркестр, который мы специально собирали со всей командой. Работали над каждым словом, собирали эти произведения как пазл, потому что информации в архивах практически не существует. Мне очень приятно быть в такой компании: Циферблат, Max Barskih, Артем Пивоваров, CHEEV – вы все просто нереальны. Создаете невероятную музыку и все это идет в одну огромную корзину под названием "Украина".

Джамала рассказала, что пришла к саунд-продюсер Сергею Круценко с идеей альбома "QIRIM" в 2020 году. Вместе они трудились над ним до 8 января 2023 года. В этот день Сергей скончался от сердечного приступа. Он не дожил до презентации проекта три месяца. Альбом Qırım состоит из 14 песен. Композиции пришлось буквально спасать со времени оккупации Киевщины в 2022 году – серверы с наработанными материалами эвакуировал в безопасное место Сергей Круценко.

О том, что певица ждет появления третьего ребенка, стало известно в феврале этого года. "При надежде. Это так глубоко… и сейчас совсем по-другому это воспринимаю. Есть у себя Надежда, Вера и огромная Любовь!" – написала Джамала в Instagram. Позже исполнительница сообщила, что у нее должен родиться третий сын.

23 мая в Киеве провели 13-ю Национальную музыкальную премию YUNA. Награды вручались за достижения в музыке в прошлом году. Больше всего наград получила группа "Антитела". На церемонии, к сожалению, их не было, коллектив находится в благотворительном туре в Великобритании. Певица Klavdia Petrivna стала открытием рока (еще в номинации ADAM, ENLEO, Максим Бородин, Циферблат).

Джамала получила награду в номинации "лучший альбом" (боролись также за победу CHEEV из "Noir", Max Barskih из "Звездопад", Артем Пивоваров– "Твои Стихи, Мои Ноты" и Циферблат "Превращение"). Лучшим исполнителем стал Артем Пивоваров (также в номинации были представлены Max Barskih, SHUMEI, YAKTAK). Лучшая исполнительница – KOLA (номинации – DOROFEEVA, Jerry Heil, Klavdia Petrivna, ZLATA OGNEVICH). Лучший дуэт/коллаборация – SHUMEI & ZLATA OGNEVICH "Буревиями" (еще в номинациях – KOLA & ADAM "Звездопады", MamaRika & KOLA "Люди", YAKTAK & KOLA "Смородина", Океан Эльзы & KOLA "Когда мы двое").

Лучший видеоклип – Антитела "Фортеця Бахмут" (еще в номинациях – DANTES "Слышишь", Max Barskih "Rich", SHUMEI & ZLATA OGNEVICH "Буревиями". Лучшей рок-группой признали коллектив "Антитела" (еще в номинации – KOZAK SYSTEM ограничений, Жадан и Собаки). (KADNAY, KALUSH ORCHESTRA, KAZKA. TVORCHI) Специальные призы получили Kozak System и "Друга ріка".

Ранее OBOZ.UA писал, что Джамалу объявили в розыск в России, чему она совсем не удивилась. Однако семья звезды очень обеспокоена, а это уже волнует певицу.

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