Российский суд арестовал начальника главного управления связи вооруженных сил РФ – заместителя начальника генерального штаба Вадима Шамарина. По информации российского паблика Медуза, у генерала был проведен обыск, после чего отвезен на допрос в Главное военное следственное управление СК. Сообщается, что по данным суда, Шамарину предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки. Пока высокопоставленного чиновника оборонного ведомства РФ взяли под стражу на 2 месяца.

Далее текст на языке оригинала

Шамаріну начебто інкримінують хабарництво під час укладення державних контрактів і що його доставили на допит у кримінальній справі.

Нагадаю, перед цим у Росії затримали заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова за підозрою в отриманні хабаря.

Повідомлялось, що Іванов опинився в російському СІЗО внаслідок активних заходів Головного управління розвідки Міноборони України. У березні 2024 українські розвідники здійснили спецоперацію, в результаті якої отримали доступ до службових документів заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова. Показово, що після отримання українськими розвідниками доступу до службової документації Іванова, слідчі органи РФ відкрили кримінальне провадження за звинуваченням останнього у корупції. Зрештою Іванова відправили в СІЗО за підозрою в отриманні хабара.

За інформацією українського розвідувального товариства, у Кремлі були поінформовані про хабарництво заступника Шойгу. Але, до певного часу, це не ставало приводом для його притягнення до кримінальної відповідальності. Водночас саме медійний розголос контрольованого витоку інформації з боку української розвідки став реальною причиною його арешту.

Нагадаю, 23 квітня заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря. Російське видання "Важные истории" заявило, що справжня причина арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова – держзрада. Також у травні затримали начальника управління кадрів Міноборони РФ Юрія Кузнєцова, його теж звинувачують в отриманні хабара. Крім того, колишнього командувача 58-ї армії Івана Попова, який критикував Міноборони РФ, заарештовано у справі про шахрайство. Івана Попов, що командував 58 загальновійськовою армією, відсторонили від керування армією після того, як він поскаржився на ситуацію на Запорізькому напрямку.

Зокрема, Попов акцентував увагу на відсутності контрбатарейної боротьби, масової загибелі російських окупантів від українських артилерійських ударів. Міністерство оборони Великої Британії повідомляло тоді, що критика від підлеглих ставатиме все більшою проблемою для російського командування.

Британці звернули увагу на звільнення генерал-майора 58-ї загальновійськової армії Івана Попова і назвали його відсторонення "примітним". За версією пов'язаних із "групою Вагнера" Telegram-каналів, Попова відсторонили нібито за доповідь начальникові Генштабу ЗС країни-окупанта Валерію Герасимову. Поширювали й адуіо, яке генерал нібито записав в чаті командирів 58 армії.

Але найбільш цікаве у цій історії те, що у липні 2023 року окупанти заявили про завдання удару по командному пункту 58-ї армії в Бердянську "британськими крилатими ракетами Storm Shadow". Тоді внаслідок цього було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Цокова. У російських ЗМІ та пабликах тоді з’являлася інформація, що у командному пункту на момент удару мав перебувати Попов, а не Цоков. Не можна виключати, що спецслужби РФ здійснили контрольований витік інформації про можливе місце знаходження даного командно-штабного пункту. Метою була ліквідація російськими спецслужбами, але руками Сил оборони України, військово-політичної опозиції серед армії РФ.

До речі, Цокова представляли як заступника командувача Південного військового округа. При тому, що офіційного подання не було. Очевидно, він мав або замістити Попова, або виконати функції усунення можливих негативних настроїв серед російських військових на тому напрямку. Таким чином, під удар у Бердянську мав потрапити саме Попов. Показовим є те, що відео з одкровеннями Попова, яке опублікував депутат Гурульов, було розраховане на т.зв. внутрішнього споживача.

Проте, відео зробили загальнодоступним та використали для подальшої дискредитації самого Попова. А також – отримання приводу для проведення подальших чисток серед російського військового генералітету, потенційно нелояльного Путіну. Зауважу, що, за даними наближеними до розвідтовариства, почалися кадрові чистки не тільки в армії, а й у системі спецслужб РФ. Зокрема – у Головному управлінні Генштабу збройних сил РФ.

Умов для бунту військових проти путінського режиму наразі немає. Його, схоже, купірували у моменті можливого виникнення. Влаштувавши весь цей театр із "заколотом" ПВК "Вагнер".

Російським спецслужбам потрібен був привід для початку масових репресій у російській армії. Під час сталінських репресій усі розуміли, що знищується еліта армії. Але армія при цьому залишилася у казармах. Наразі ті події, які відбуваються на теренах РФ нагадують історичний період 1937 року, тобто масові чистки в армії у справі Тухачевського. Мовиться про те,що повторюється та сама ситуація, на яку тепер генетично ще й накладено страх армійців перед органами держбезпеки. Не можна заперечувати, що у РФ військові люто ненавидять чекістів. Але у багатьох перед очима приклад генералів Лебедя та Рохліна, які мали колосальний авторитет – і були ліквідовані російськими спецслужбами.

Упевнений, що саме ФСБ курувала "марш справедливості" Пригожина. І саме спецслужби зараз активно "прополюють" найвищий офіцерський склад російської армії. Звертаю увагу, що паралельно йде зачистка і всіх приватних армій, які в Росії називають "ПВК" – не тільки пригожинської "ПВК Вагнер", але і "газпромівських" і кадировських найманців. Їх зараз кинули на передову для "утилізації", щоб найманці не стали силовою опорою для можливого заколоту військових.