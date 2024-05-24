Китай готовится напасть на Тайвань? Нынешние военные учения демонстрируют серьезность намерений

Как сообщает мировая пресса, в четверг, 23 мая, Китай начал двухдневные военные учения вокруг Тайваня, которые официальный Пекин назвал "наказанием" за "сепаратистские действия". Это произошло фактически через несколько дней после приведения к присяге новоизбранного президента Тайваня Лая Циндэ, что можно считать демонстративным вызовом его попыткам защищать суверенитет своей страны.

Зачем Китаю учения вокруг Тайваня

Как сообщают китайские источники, командование восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) заявило, что начало совместные военные учения с участием армии, флота, военно-воздушных сил и ракетных войск в районах вокруг острова Тайвань.

Учения проводятся в Тайваньском проливе – узком водоеме, отделяющем самоуправляемый остров от материкового Китая, на севере, юге и востоке Тайваня и в районах вокруг отдаленных тайваньских островов Кинмен, Мацу, Уцю и Дунъин, расположенных неподалеку от юго-восточного побережья Китая.

Стоит отметить, что ранее официальный Пекин осудил инаугурационную речь новоизбранного президента Лая Циндэ, во время которой тот призвал Китай прекратить устрашение Тайваня. А пресс-секретарь МИД КНР вообще заявил, что "Силы обороны Тайваня будут с разбитыми головами и пролитой кровью". В ответ министерство обороны Тайваня заявило, что отправляет морские, воздушные и наземные силы для реагирования на китайские учения. Официальные источники Тайваня выразили сожаление по поводу "таких иррациональных провокаций и действий КНР, подрывающих региональный мир и стабильность".

Учения вызвали слухи о скором вторжении на остров

В украинских медиа и соцсетях новость о китайских учениях вокруг Тайваня переросла в панические заголовки вроде того, что Китай чуть не начинает операцию по вторжению, ссылались при этом на статью в Reuters. Другие источники указывали дату вероятного вторжения – где-то в начале июня этого года, то есть приблизительно через три недели. Однако в настоящее время даже тщательный анализ статьи Reuters доказывает, что речь идет о "демонстрации силы" и "проверке реакции" как западных союзников Тайваня, так и самого военно-политического руководства и сил обороны острова.

Об этом свидетельствует количество сил и средств, привлеченных к учениям со стороны китайской армии, достаточно большой и сбалансированной, но недостаточной для проведения такой масштабной операции.

Пока сил для вторжения недостаточно, но подготовка к нему продолжается

Относительно вероятности вторжения на Тайвань в июне нужно понимать, что такие намерения у военно-политического руководства КНР есть, и оно их не скрывает. Речь идет о директиве Си Цзиньпина, в которой он ставит задачу перед китайскими вооруженными силами принять меры по возобновлению контроля над островом Тайвань до 2027 года.

Однако для проведения операции по вторжению на Тайвань уже в июне этого года нужна очень масштабная подготовка сил и средств, которую необходимо было начинать не сейчас, а гораздо раньше. При этом следует отметить, что такая подготовка ведется планомерно и растянута во времени, однако сроки "до 2027 года" более чем реальны.

Учения демонстрируют будущую стратегию и тактику Китая

Можно констатировать, что сейчас мы наблюдаем операцию по "устрашению и демонстрации силы", цель которой – повлиять на военно-политическое руководство как Тайваня, так и его западных союзников. Причем сегодняшние учения ясно демонстрируют будущую тактику сил КНР.

Наиболее вероятным сценарием может стать полное окружение и морская и воздушная изоляция Тайваня от внешней помощи с параллельным выдвижением ультиматума. В случае отказа Китай может предпринять осаду острова, предотвращая любую военную, материальную и другую помощь Тайваню. В дальнейшем могут начаться военные действия с целью истощения запасов тайваньских сил ПВО и береговой обороны, после чего речь может идти о масштабной десантной операции по захвату острова.

Не исключено, что в Тихоокеанском или другом регионе мира китайскими союзниками будет спровоцирована другая локальная война, которая сможет отвлечь и распылить силы и средства коллективного Запада.

Собственно, четкое и продуманное исполнение описанной нами стратегии может принести успехи усилиям КНР по силовому захвату Тайваня. По крайней мере, в настоящее время пример России, почти никак не наказанной за преступное вторжение в Украину, может вдохновлять руководство КНР на повторение российской агрессии в виде военной операции против Тайваня как минимум в ближайшие месяцы, а как максимум – в течение следующих двух лет.