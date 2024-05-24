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Ксения Кириллова
Ксения Кириллова
Журналист (США)

Блог | Не только Украина. Какие задачи стоят перед новым министром обороны России?

Андрей Белоусов

Назначение президентом РФ Владимиром Путиным экономиста Андрея Белоусова новым министром обороны стало для многих неожиданным. Впрочем, ряд федеральных чиновников в беседе с независимыми СМИ отмечают, что это достаточно умный и дальновидный ход, и Белоусов обеспечит более эффективную работу министерства.

Как пишет Jamestown Foundation,похоже, что Кремль рассчитывает не только на затяжную войну с Украиной, но и на некоторые другие военные кампании, к примеру, на африканском континенте.

До назначения Белоусов занимал должность министра экономического развития РФ, а с 2013 по 2020 год служил помощником президента. В январе 2020 года он вступил в должность первого заместителя главы правительства России. В 2020 году, пока премьер-министр РФ Михаил Мишустин болел коронавирусом, чиновник три недели исполнял его обязанности.

Политологи называют Белоусова технократом и сторонником методов жесткого выдавливания денег из частного бизнеса.

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков напоминает, что именно Андрей Белоусов привнес в экономику России идеи, связанные с симбиозом государственности и рынка. Политолог Аббас Галлямов также считает, что бывший вице-премьер всегда был сторонником огосударствления экономики. Политолог Иван Преображенский полагает, что на новом посту Белоусов "проведет мобилизационную милитаризацию российской экономики".С его мнением солидарны и действующие федеральные чиновники. Анонимный источник из правительства России сообщил журналистам, что Белоусов должен будет вместе с правительством грамотно организовать рабочие и логистические процессы, обеспечить необходимое производство и поставки, сориентировать экономику на "специальную военную операцию" (так российские власти называют полномасштабную агрессию России против Украины – КР), выжать технологический максимум из оборонной сферы.

Таким образом, перед Белоусовым стоят две задачи. С одной стороны, он должен будет, по выражению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "вписать экономику силового блока в экономику страны", что, безусловно, приведет к дальнейшей милитаризации всей экономической системы.

С другой стороны, его цель – очистить Минобороны РФ от коррупции и обеспечить максимально эффективное расходование государственных средств, внедряя необходимые инновации. Как отмечают военные аналитики, деньги в армию пойдут значительные, и уровень расходов будет составлять до 7,4% от ВВП, что сравнимо с показателями 1980-х годов.Эксперты сходятся в том, что Белоусов способен выполнить эти задачи, и потому его назначение – это плохая новость для Украины. Отмечается также его предельная лояльность Путину и отсутствие связанных с ним коррупционных скандалов.

Правда, журналисты обнаружили, что его 29-летний сын Павел хорошо зарабатывает на госконтрактах, и возглавляемая им фирма "Клэр энд Клартэ" в прошлом году нарастила прибыль в 20 с лишним раз. Как бы то ни было, "военкоры" и военные аналитики оценивают назначение Белоусова в целом положительно, а эксперты опасаются, что подобное назначение свидетельствуем о планировании затяжной войны.При этом не стоит забывать, что военные расходы Кремля сводятся не только к Украине. В начале января текущего года российский военный контингент развернулся в Буркина-Фасо. При этом российские военные не скрывали, что созданный ими Африканский корпус планирует действовать в Ливии, Мали, Центральноафриканской Республике и Нигере.И действительно, в начале месяца российские военные вошли на территорию авиабазы в Нигере, где размещены американские войска. В частности, они заняли отдельный ангар на авиабазе 101, расположенной рядом с международным аэропортом Диори Хамани в Ниамее.

Председатель Европейского торгово-промышленного центра Олег Нестеренко в своем интервью французским СМИ пояснил, что занятая россиянами военная база является, по сути, "военно-логистической входной дверью в страну". По его словам, Россия планирует поставлять Нигеру военные грузы, главным образом системы противовоздушной обороны, сопровождаемые инструкторами.Нестеренко не исключает и проведение "крупных трансграничных операций, затрагивающие территории третьих стран", в частности, Ливии и Мали, правда, оговаривается, что осуществляться они будут только по согласованию с руководством этих государств. При этом американские войска еще не успели покинуть свои базы в Нигере, и Нестеренко не скрывает – столь быстрое занятие военными авиабазы является посланием американцам поторопиться с отъездом из страны.

Прокремлевские комментаторы также сообщают об усилении российского военного присутствия в ЦАР, Чаде и других государствах.

Независимые журналисты-расследователи выяснили, что в последние месяцы Москва также активно наращивает свое присутствие в Ливии. Российские военные сосредоточены на территории, контролируемой дружественным Москве командиром Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром. В частности, за последние две недели в страну прибыли по меньшей мере 1800 российских военных. Часть из них направили в Нигер, остальные остались в Ливии в ожидании дальнейших инструкций.

С начала марта российских военных и российскую технику удалось обнаружить как минимум в десяти точках на востоке Ливии, вблизи крупных военных баз. Также в течение последних нескольких недель участились поставки российского оружия и транспорта из Сирии в Ливию. Журналисты отмечают, что помимо российской техники и солдат из Сирии в Ливию, вероятно, отправляют и сирийских военных.

Эксперты указывают, что Ливия предлагает чрезвычайно ценный доступ к Средиземному морю, служит южным флангом для оказания давления на НАТО и ЕС и укрепляет диалог с другими ключевыми арабскими странами, а потому укрепление влияния в ней важно для Москвы. Таким образом, видно, что Россия наращивает свое военное присутствие в разных точках планеты, и новый министр обороны призван обеспечить для этого надлежащее финансирование и логистику.

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