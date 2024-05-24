Назначение президентом РФ Владимиром Путиным экономиста Андрея Белоусова новым министром обороны стало для многих неожиданным. Впрочем, ряд федеральных чиновников в беседе с независимыми СМИ отмечают, что это достаточно умный и дальновидный ход, и Белоусов обеспечит более эффективную работу министерства.

Как пишет Jamestown Foundation,похоже, что Кремль рассчитывает не только на затяжную войну с Украиной, но и на некоторые другие военные кампании, к примеру, на африканском континенте.

До назначения Белоусов занимал должность министра экономического развития РФ, а с 2013 по 2020 год служил помощником президента. В январе 2020 года он вступил в должность первого заместителя главы правительства России. В 2020 году, пока премьер-министр РФ Михаил Мишустин болел коронавирусом, чиновник три недели исполнял его обязанности.

Политологи называют Белоусова технократом и сторонником методов жесткого выдавливания денег из частного бизнеса.

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков напоминает, что именно Андрей Белоусов привнес в экономику России идеи, связанные с симбиозом государственности и рынка. Политолог Аббас Галлямов также считает, что бывший вице-премьер всегда был сторонником огосударствления экономики. Политолог Иван Преображенский полагает, что на новом посту Белоусов "проведет мобилизационную милитаризацию российской экономики".С его мнением солидарны и действующие федеральные чиновники. Анонимный источник из правительства России сообщил журналистам, что Белоусов должен будет вместе с правительством грамотно организовать рабочие и логистические процессы, обеспечить необходимое производство и поставки, сориентировать экономику на "специальную военную операцию" (так российские власти называют полномасштабную агрессию России против Украины – КР), выжать технологический максимум из оборонной сферы.

Таким образом, перед Белоусовым стоят две задачи. С одной стороны, он должен будет, по выражению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "вписать экономику силового блока в экономику страны", что, безусловно, приведет к дальнейшей милитаризации всей экономической системы.

С другой стороны, его цель – очистить Минобороны РФ от коррупции и обеспечить максимально эффективное расходование государственных средств, внедряя необходимые инновации. Как отмечают военные аналитики, деньги в армию пойдут значительные, и уровень расходов будет составлять до 7,4% от ВВП, что сравнимо с показателями 1980-х годов.Эксперты сходятся в том, что Белоусов способен выполнить эти задачи, и потому его назначение – это плохая новость для Украины. Отмечается также его предельная лояльность Путину и отсутствие связанных с ним коррупционных скандалов.

Правда, журналисты обнаружили, что его 29-летний сын Павел хорошо зарабатывает на госконтрактах, и возглавляемая им фирма "Клэр энд Клартэ" в прошлом году нарастила прибыль в 20 с лишним раз. Как бы то ни было, "военкоры" и военные аналитики оценивают назначение Белоусова в целом положительно, а эксперты опасаются, что подобное назначение свидетельствуем о планировании затяжной войны.При этом не стоит забывать, что военные расходы Кремля сводятся не только к Украине. В начале января текущего года российский военный контингент развернулся в Буркина-Фасо. При этом российские военные не скрывали, что созданный ими Африканский корпус планирует действовать в Ливии, Мали, Центральноафриканской Республике и Нигере.И действительно, в начале месяца российские военные вошли на территорию авиабазы в Нигере, где размещены американские войска. В частности, они заняли отдельный ангар на авиабазе 101, расположенной рядом с международным аэропортом Диори Хамани в Ниамее.

Председатель Европейского торгово-промышленного центра Олег Нестеренко в своем интервью французским СМИ пояснил, что занятая россиянами военная база является, по сути, "военно-логистической входной дверью в страну". По его словам, Россия планирует поставлять Нигеру военные грузы, главным образом системы противовоздушной обороны, сопровождаемые инструкторами.Нестеренко не исключает и проведение "крупных трансграничных операций, затрагивающие территории третьих стран", в частности, Ливии и Мали, правда, оговаривается, что осуществляться они будут только по согласованию с руководством этих государств. При этом американские войска еще не успели покинуть свои базы в Нигере, и Нестеренко не скрывает – столь быстрое занятие военными авиабазы является посланием американцам поторопиться с отъездом из страны.

Прокремлевские комментаторы также сообщают об усилении российского военного присутствия в ЦАР, Чаде и других государствах.

Независимые журналисты-расследователи выяснили, что в последние месяцы Москва также активно наращивает свое присутствие в Ливии. Российские военные сосредоточены на территории, контролируемой дружественным Москве командиром Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром. В частности, за последние две недели в страну прибыли по меньшей мере 1800 российских военных. Часть из них направили в Нигер, остальные остались в Ливии в ожидании дальнейших инструкций.

С начала марта российских военных и российскую технику удалось обнаружить как минимум в десяти точках на востоке Ливии, вблизи крупных военных баз. Также в течение последних нескольких недель участились поставки российского оружия и транспорта из Сирии в Ливию. Журналисты отмечают, что помимо российской техники и солдат из Сирии в Ливию, вероятно, отправляют и сирийских военных.

Эксперты указывают, что Ливия предлагает чрезвычайно ценный доступ к Средиземному морю, служит южным флангом для оказания давления на НАТО и ЕС и укрепляет диалог с другими ключевыми арабскими странами, а потому укрепление влияния в ней важно для Москвы. Таким образом, видно, что Россия наращивает свое военное присутствие в разных точках планеты, и новый министр обороны призван обеспечить для этого надлежащее финансирование и логистику.