Зеленский рассказал, какой должна быть украинская победа: мы хотим вернуть свое. Видео

Победа Украины в войне против России наступит тогда, когда наша страна вернет свои территории и украинцы смогут вернуться домой, воссоединиться со своими семьями. Ничего лишнего и ничего чужого Украине ну нужно.

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в интервью проекту "60 Мinutes" австралийского телеканала Nine Network, которое было опубликовано в понедельник, 2 мая. Он уверен, что даже те украинцы, которым из-за войны пришлось выехать в другие страны, хотят вернуться на родную землю.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как для него выглядит победа, Зеленский заявил: "Просто вернуть свое. Просто покой на нашей земле. Чтобы люди наши вернулись к себе. Ничего лишнего не нужно, никаких лишних вещей, лишних денег. Мы хотим просто вернуть свое. Люди хотят приехать к себе".

Видео дня

"Если бы вы спросили человека, который сегодня находится в Германии, Польше, Румынии, Британии или еще где-нибудь, хочет ли он остаться в том государстве или вернуться к себе домой, в свою Волноваху, Мариуполь, Харьков, Запорожье... Я уверен, что большинство людей скажут, что хотят домой. Победа выглядит так, когда комфортно, когда ты дома со своей семьей. Когда у тебя забирают именно это, в такой момент понимаешь, что вот они, настоящие ценности", – сказал президент.

Также Зеленский рассказал о преступлениях РФ против украинского народа. По его словам, с помощью пропаганды Россия создала для своего населения отдельный мир, в котором все цивилизованные государства считаются вражескими. Россияне понимают, что убивают людей просто из-за того, что они по-другому смотрят на мир.

При этом президент отметил, что от оккупантов страдает не только Украина, а большая катастрофа могла бы накрыть и всю Европу. По его словам, была угроза повторения сразу "шести Чернобылей".

Зеленский назвал российских оккупантов трусливыми варварами. Он не понимает, как они могли воровать бытовую технику и личные вещи убитых мирных украинских жителей, при этом бросая своих погибших и раненых сослуживцев.

Говоря о 10 попытках покушения на жизнь президента Украины, Зеленский отшутился, что за два месяца полномасштабной войны с РФ это не так уж и много. По его словам, у российского диктатора в этом плане проблем гораздо больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина не будет жертвовать частью своих земель ради временного мира с Россией. Как заявил президент Владимир Зеленский, страна "готова восстановить свою территориальную целостность".