Умерла легендарная собака-мем Кабосу, которая была лицом криптовалюты Doge. Фото

Умер популярный пес, который стал лицом криптовалюты Doge, Кабосу. Пушистику из Японии, который покорил пользователей сети во всем мире, было 18,5 лет, но в последние годы любимец миллионов породы сиба-ину сильно болел.

Печальную новость своим 522 тысячам подписчиков сообщила хозяйка Кабосу Ацуко Сато в Instagram. Последние минуты собачка провела в объятиях своей семьи.

"Утром 24 мая Кабосу перешла радужным мостом. Большое спасибо всем вам за поддержку на протяжении многих лет. Она ушла очень мирно, без страданий, словно засыпая, чувствуя тепло гладивших ее рук. Я уверена, что Кабосу была самой счастливой собакой в мире. А значит, я – самая счастливая хозяйка в мире", – говорится в последнем посте.

Последние 2 года Кабосу боролась с лейкемией и передвигалась с помощью коляски. Однако она выглядела счастливо, много играла на улице, путешествовала и была любимцем в семье.

В 2022 году стало известно, что у собаки хронический лимфомный лейкоз и острый холангиогепатит – воспаление печени и желчных путей. Она не могла есть, пить и гулять, но потом пошла на поправку.

Свои соболезнования продолжают выражать подписчики сиба-ину, которые могли видеть его в многочисленных мемах. К слову, в среднем собаки этой породы живут 12-15 лет, поэтому Кабосу была долгожителем и имела насыщенную событиями и любовью жизнь.

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