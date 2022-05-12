Джастин Трюдо в Twitter рассказал про украинского собаку-сапера Патрона. Фото

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал об украинском собаке-сапере Патроне. С ним он "познакомился" во время визита в Киев, когда президент Владимир Зеленский вручал награду его владельцу.

Об этом Трюдо написал в своем Twitter. Он отметил важность дела, которое помогает делать Патрон - очищать украинскую землю от вражеских мин и снарядов.

"Знакомьтесь – это Патрон! Он уже помог украинским спасателям обнаружить более 200 взрывных устройств, а также помогает детям распознавать мини. На днях президент Зеленского почтил его и его владельцем – за все, что они сделали и за все, что они продолжают делать", – написал Трюдо.

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Двухлетний джек-рассел повсюду сопровождает своего хозяина-спасателя, помогая разминировать деоккупированные территории.

Он находит бомбы, снаряды и другие взрывоопасные боеприпасы по запаху. Маленький вес собачки тоже помогает – его недостаточно, чтобы мины сдетонировали.

Псу создали специальную "униформу" с нашивкой ГСЧС. Он очень полюбился украинцам, а дети стали массово присылать Патрону рисунки, где тот является главным героем.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали видео, как Патрон помогает в разминировании территорий.

А 8 мая во время брифинга ГСЧС пес Патрон заснул, положив голову на стол. Курьез окрестили "главным событием дня".

Отметим, что Трюдо прибыл в Украину 8 мая. Первой его остановкой стал разрушенный оккупантами город Ирпень. Канадский премьер был шокирован, увидев сожженные дома и уничтоженные объекты инфраструктуры.