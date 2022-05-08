Трюдо приехал в разрушенный россиянами Ирпень. Все детали

В Украину прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Первой его остановкой стал разрушенный оккупантами город Ирпень.Чиновник был шокирован, увидев сожженные дома и уничтоженные объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин. Премьер лично убедился в зверствах, которые пережили украинцы за время оккупации Киевщины.

"Искренне благодарю господина Трюдо за ту поддержку, которую сегодня оказывает Канада Украине. Верим в дальнейшее сотрудничество наших стран и по восстановлению украинских городов после нашей победы. Надеюсь на поддержку господина Джастина Трюдо в организации усилий украинской диаспоры в Канаде по восстановлению объектов инфраструктуры в Ирпене", – пишет Маркушин на своей странице в Telegram.

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Также глава горсовета заверил, что в ближайшее время пришлет канадским властям все необходимые официальные письма для продолжения сотрудничества.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Канада активно поддерживает Украину в борьбе с оккупантами. Правительство государства признало действия РФ геноцидом украинского народа, а также ввело ряд санкций против России, ее отдельных политических деятелей и бизнесменов, а также против представителей так называемых "Л/ДНР".