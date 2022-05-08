Украинцев растрогало фото пса-сапера Патрона, уснувшего на брифинге

Во время брифинга ГСЧС любимец сети – пес Патрон – заснул, положив голову на стол. Курьез сразу окрестили "главным событием дня".

Фотографии собаки-сапера быстро разлетелись в разных социальных сетях. Пользователи сходятся во мнении, что талисман черниговских спасателей очень мило устроился.

Видео дня

Однако не следует забывать, что Патрон – не обычный домашний питомец. Это настоящий герой, помогающий саперам находить взрывоопасные предметы, в том числе мины. Благодаря небольшому весу он может безопасно передвигаться по разным маршрутам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появилось новое видео с Патроном. Черниговские спасатели показали, как работает пес-сапер.