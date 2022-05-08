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Украинцев растрогало фото пса-сапера Патрона, уснувшего на брифинге

Альбина Панченко
Война в Украине 2022
1 минута
18,8 т.
Украинцев растрогало фото пса-сапера Патрона, уснувшего на брифинге

Во время брифинга ГСЧС любимец сети – пес Патрон – заснул, положив голову на стол. Курьез сразу окрестили "главным событием дня".

Фотографии собаки-сапера быстро разлетелись в разных социальных сетях. Пользователи сходятся во мнении, что талисман черниговских спасателей очень мило устроился.

Комментарии пользователей сети.
Комментарии пользователей сети.
Видео дня
Комментарии пользователей сети.

Однако не следует забывать, что Патрон – не обычный домашний питомец. Это настоящий герой, помогающий саперам находить взрывоопасные предметы, в том числе мины. Благодаря небольшому весу он может безопасно передвигаться по разным маршрутам.

Пес Патрон уснул на брифинге.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появилось новое видео с Патроном. Черниговские спасатели показали, как работает пес-сапер.