'Талисман' черниговских пиротехников пес 'Патрон' помогает им в работе. Видео

Черниговские спасатели показали новые кадры с собакой по кличке Патрон, которого они называют своим "талисманом". Двухлетний пес породы джек рассел повсюду сопровождает пиротехников.

Ролик Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины показывает, как Патрон помогает в разминировании территорий. Так, с начала войны в Украине пес вместе с саперами ГСЧС обезвредил около сотник взрывоопасных предметов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Кроме того, спасатели напомнили, что 4 апреля в мире отмечают Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в разминировании.

"Загрязненные боеприпасами и минами территории – это еще один огромный фронт работы в этой войне, которую ежедневно выполняют наши пиротехники", – отмечается в публикации ГСЧС на странице ведомства в Facebook.

Спасатели также показали видео работы на заминированных территориях.

Как сообщал OBOZREVATEL, служебный пес Вооруженных Сил Украины породы кане-корсо по кличке Вася вырвался из плена "Л/ДНР" на трех лапах. Собака несколько лет служила во взводе морской пехоты, прошла полигоны и жила с вместе с украинскими защитниками в блиндаже.

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