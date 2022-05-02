Арестович объяснил, почему псевдореферендум в Херсоне обречен на провал

В оккупированном россиянами Херсоне, вероятно, не удастся провести "референдум" о создании "Херсонской народной республики". Захватчики уже осуществили две-три неудачные попытки организовать такое голосование, привозя массовку из РФ, все последующие также обречены на провал.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 2 мая заявил в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE" на YouTube. Он считает, что, если оккупанты на это решатся, то они просто объявят "ХНР" без псевдореферендумов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Референдум это очень дорогая история. И никто в него не поверит сейчас: невозможно обмануть даже тех, кто должен обмануться по должности", – сказал советник главы ОП.

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Он добавил, что Вооруженные силы Украины сейчас находятся в 20 километрах от Херсона.

Напомним: СМИ писали, что Россия якобы планирует в мае провести так называемый референдум о присоединении оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Также страна-агрессор намерена создать в Херсонской области "ХНР".

Вместе с тем, херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что на временно захваченных территориях области не планируется проведение "референдума". По словам предателя, Россия не собирается "возвращать" регион Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, у оккупантов нет необходимой поддержки, чтобы провести запланированный ими псевдореферендум в Херсоне. Даже снять соответствующее "шоу" в городе сейчас проблематично, поскольку у захватчиков нет большого количества людей.

А украинская разведка сообщает, что планы РФ по созданию "ХНР" могут быть полностью разрушены украинским сопротивлением на территории области. Москве "референдум" в Херсонской области нужен, чтобы продать россиянам победу в Украине.