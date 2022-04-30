Украинское сопротивление может разрушить план России с 'референдумом за ХНР' - разведка

Планы российских оккупантов по созданию так называемой "херсонской народной республики" могут быть полностью разрушены украинским сопротивлением на территории области. Москве "референдум" в Херсонской области нужен, чтобы продать россиянам победу в Украине.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в эфире "Настоящее время". Следом за "ХНР" в РФ мечтают о Запорожской и Одесской "республиках".

"Путину к 9 мая нужно продемонстрировать свой успех. Он все будет делать для того, чтобы любыми методами провести референдум и сказать, что "народ Херсонщины" провозгласил "херсонскую народную республику" и хочет войти в состав России", – заявил Скибицкий.

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По его данным, в России это будет преподноситься как "одна из побед российских оккупационных войск".

Следующими шагами могут быть запорожская… одесская… ("республики". – Ред.)" – убежден представитель ГУР МО.

Он отметил, что такую стратегию Москва использует во всех независимых государствах бывшего СССР, пытаясь с помощью силовых структур поставить на временно оккупированных территориях собственных марионеток, которые "будут выполнять все указания Кремля".

Однако, как отметил Скибицкий, сорвать "референдум" и все планы оккупантов по созданию так называемой "ХНР" может сопротивление и активная позиция граждан Украины на временно оккупированных территориях.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты уже поставили во временно оккупированном Херсоне так называемого мэра, а также "назначили" так называемого "губернатора" Херсонщины. Обоим украинские правоохранители уже объявили подозрение.