РФ планирует в мае провести "референдум" о присоединении "Л/ДНР", а в Херсонской области – о создании "ХНР" – СМИ

Россия якобы планирует в мае провести так называемый референдум о присоединении оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Также страна агрессор намерена создать в Херсонской области "ХНР".

Об этом пишет "Медуза", ссылаясь на три источника, близких к администрации диктатора РФ Владимира Путина. Сообщается, что агрессор планирует референдумы по "Л/ДНР" на 14-15 мая.

Источники также предполагают, что Путин хочет аннексировать Донецкую и Луганскую области в их административных границах. Хотя многие населенные пункты, в том числе весьма крупные, там все еще контролируются защитниками Украины, за многие из них продолжаются тяжелые бои.

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Примерно в эти же даты россияне хотят организовать референдум и на территории временно оккупированной Херсонской области. РФ намерена объявить о создании "ХНР" по образцу террористических "Л/ДНР".

Правда, источники отмечают, что изначально Путин планировал провести эти фейковые референдумы еще в конце апреля. Но неудачи его оккупационных войск на поле боя против ВСУ вынудили перенести даты. Поэтому сохраняется вероятность, что планы диктатора вновь будут нарушены по аналогичной причине.

Издание также добавляет, что все сотрудники Кремля якобы выступают против присоединения новых украинских территорий к РФ и на этом настаивает исключительно сам Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Генштабе ВСУ подтвердили, что на временно захваченной территории Херсонской области враг проводит подготовку к проведению так называемого референдума – печатают бюллетени, уточняют личные данные местных граждан Украины.

Также 27 апреля жители Херсона вышли на митинг на площадь Свободы, чтобы выступить против российских оккупантов. Но путинские террористы начали применять против безоружных людей слезоточивый газ и светошумовые шашки.